Korbach ist seit zehn Jahren Fairtrade-Stadt

Von: Lutz Benseler

Korbach ist seit zehn Jahren Fairtrade-Stadt. Das Zertifikat ist um weitere zwei Jahre verlängert worden. © Jule Janzen

Korbach – Nicht nur im Büro des Bürgermeisters wird fair gehandelter Kaffee getrunken. Viele Korbacher Gastronomiebetriebe verwenden faire Lebensmittel, die Alte Landesschule betreibt einen Fairtrade-Point, knapp 20 Geschäfte und Institutionen verkaufen und nutzen Produkte, die die Produzenten in fernen Ländern am Gewinn gerechter beteiligen. Damit machen sie Korbach erneut zur Fairtrade-Stadt.

Für den eigens eingerichteten Steuerungskreis ist es ein runder Geburtstag: 2013 wurde Korbach zum ersten Mal und seitdem durchgängig mit dem Siegel Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Zum zehnten Jahrestag hat der Verein Fairtrade Deutschland diese Auszeichnung ein weiteres Mal für zwei Jahre an die Hansestadt vergeben.

Die Stadt Korbach erfüllt weiterhin alle Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne. Einer der wichtigsten Punkte: „Innerhalb der Stadtverwaltung zeigt sich der Fairtrade-Gedanke in Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zum Beschaffungswesen“, bilanziert Franz Harbecke vom Steuerungskreis. Das bedeutet: Keine Waren aus ausbeuterischer Kinderarbeit, Berücksichtigung von anerkannten Zertifizierungen zur Sicherstellung sozialer und ökologischer Mindeststandards bei der Vergabe von Aufträgen. Auch die städtische Friedhofssatzung verbietet Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Zuletzt sind erste faire Präsentkörbe im Weltladen gekauft worden. „Das Beschaffungswesen der Stadt ist ein wichtiger Ansatzpunkt, da das Volumen groß ist“, erklärt Harbecke.

Erfolgreiche Botschafter für den Fairtrade-Gedanken sind zwei eigens für Korbach hergestellte Produkte: Die faire „Stadtschokolade“ erweist sich seit 2014 als Verkaufsschlager. Sie ist als Mitbringsel oder Geschenk beliebt. „Verschiedene Künstler haben die Verpackung gestaltet“, sagt Harbecke. Eine Rösterei aus Medebach produziert außerdem fair gehandelten „Korbacher Kaffee“.

Wer wissen will, wo man in Korbach fair einkaufen kann: Seit 2020 bietet die Stadt einen „fairen Stadtplan“ an – mittlerweile in der zweiten Auflage. In dem Flyer sind Einzelhändler und Gastronomiebetriebe dargestellt, die mindestens ein fair gesiegeltes Produkt im Angebot haben. Harbecke: „Da gibt es eine positive Entwicklung, in der Gastronomie sind weitere Betriebe hinzugekommen.“ Auch im Bereich Textilien könnten bald erste Händler fair hergestellte Produkte ins Sortiment aufnehmen, so der Vorsitzender der Steuerungsgruppe.

Im Weltladen sind außerdem Fortbildungen im Rahmen des Programms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ möglich. Positiv bemerkt Harbecke, dass die Stadt Korbach mit zwölf weiteren hessischen Kommunen am Projekt Global Nachhaltige Kommune (GNK) Hessen teilnimmt und dabei bis Ende 2023 vom Land gefördert wird. Was noch fehle, so Harbecke: Ein Hinweis auf die Fairtrade-Stadt-Zertifizierung auf der Homepage der Stadt.