Stute in Korbach vergewaltigt - Polizei fand Sperma und Gleitcreme

Eine Haflingerstute wurde in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni in der Korbacher Gemarkung vergewaltigt - die Polizei sucht Zeugen.

In Korbach soll ein Unbekannter eine Halfinger-Stute auf einer Koppel vergewaltigt haben. Im Genitalbereich des Tieres seien Spermaspuren gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und den Informationen der Polizei muss sich die Tat am Sonntag, 16. Juni, in den frühen Morgenstunden am Ellerbruch ereignet haben. Um 10 Uhr besuchte die 45-jährige Besitzerin ihre beiden Haflinger und bemerkte Blut im Genitalbereich einer Stute, wie 112-magazin.de berichtet. Bei näherer Untersuchung seien deutlich sichtbare Spermareste festgestellt worden.

Eine Tierärztin habe die Stute untersucht und den Verdacht gegenüber der Pferdebesitzerin bestätigt, die sofort die Polizei anrief, um den Vorfall zu melden. Ein Ermittlungsteam der Korbacher Polizei sicherte Spuren und konnte auch eine Tube Gleitcreme sicherstellen. Ebenso wurden Spermaproben genommen, um einen DNA-Abgleich vornehmen zu können, sollte es einen Verdächtigen geben.

Um den Fall schnell aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen, die am Ellerbruch in den frühen Morgenstunden des 16. Juni verdächtige Personen bemerkt oder ein abgestelltes Fahrzeug im Bereich der Sachsenberger Landstraße oder der Marbeck gesichtet haben.

Hinweise an die Polizei Korbach, Tel. 05631/9710.