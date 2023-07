Korbacher Feuerwehr rückt an einem Tag zu vier Einsätzen aus

Die Hilfe der Feuerwehr Korbach war am Montag, 24. Juli, häufig gefragt. Vier Mal sind die ehrenamtlichen Kräfte im Verlauf des Tages alarmiert worden. Das teilte Stadtbrandinspektor Carsten Vahland mit.

Korbach – Um 9 Uhr rückte am Montag zunächst der Hilfeleistungszug aus, um eine Tür in einem Mehrfamilienhaus in der Solinger Straße für den Rettungsdienst zu öffnen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes war dann auch ein Notarzt zur weiteren Patientenversorgung gefordert.



Gegen 11 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage im Korbacher Rathaus aus. Der hierzu alarmierte Löschzug kontrollierte das Gebäude. Dabei mussten die ehrenamtlichen Kräfte bis in die oberste Spitze des historischen Türmchens vordringen, da dort ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Die Ursache konnte jedoch nicht ermittelt werden.



Um 14.10 Uhr war wieder eine Hilfeleistung gefragt. In der Rathausgasse war die patientenorientierte Rettung mittels der Drehleiter erforderlich. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr nachgefordert.



Während des heftigen Gewittersturmes gegen 16 Uhr löste dann erneut eine automatische Brandmeldeanlage aus. Diesmal wurde der Löschzug zum Amtsgericht in die Hagenstraße gerufen. Das Gebäude wurde ebenfalls kontrolliert, die Feuerwehr stellte nichts fest, so dass die Einsatzbereitschaft im Stützpunkt schnell wieder hergestellt werden konnte. (red)