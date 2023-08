Korbacher Feuerwehrwehr löscht auf Gewerbegrundstück brennenden Bauschutt

Starker Rauch: Die Korbacher Feuerwehrleute bekämpften unter Atemschutz die Flammen. © Feuerwehr Korbach/pr

Eine sehr starke Rauchentwicklung an der Bahnunterführung im Bereich von Südring und Wildunger Landstraße in Korbach sorgte am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr für besondere Aufregung. Das teilte Stadtbrandinspektor Carsten Vahland mit.

Korbach – Wegen der unklaren Lage wurden nach einem Notruf die Kernstadtfeuewehr sowie die Atemschutznotfallteams aus Lengefeld und Nieder-Ense alarmiert. Ein Rettungswagen wurde zur Absicherung ebenfalls an die Einsatzstelle entsandt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung waren die ersten ehrenamtlichen Kräfte vor Ort.

Die starke Rauchentwicklung sowie ein beißender Brandgeruch konnten unmittelbar bestätigt werden. Im Rahmen der Erkundung wurde im Bereich eines angrenzenden Gewerbegrundstücks die Ursache festgestellt. Ein Haufen Bauschutt und Holzreste waren in Brand geraten und sorgten somit für die starke Rauchentwicklung.



Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindert

Ein Trupp ging unter Atemschutz direkt zur Brandbekämpfung vor. Nachdem das Brandgut auseinandergezogen wurde, erzielten die Einsatzkräfte einen schnellen Löscherfolg. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gegenstände oder Gebäude konnte verhindert werden. Das Umfeld der Brandstelle wurde mit der Wärmebildkamera abschließend kontrolliert.



Der Betriebsinhaber, der am Abend noch mit Abrissarbeiten beschäftigt war, befand sich im Betriebsgebäude und wurde erst durch die anrückenden Einsatzkräfte auf das Feuer im Außenbereich aufmerksam.



Die Korbacher Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (red)