Korbacher Theaterwoche 2023 mit Straßentheater eröffnet

Festival

+ © Lutz Benseler Unter anderem hatte die Theater-AG der Edertalschule Frankenberg am Straßentheater in der Korbacher Fußgängerzone teilgenommen. © Lutz Benseler

Mit Straßentheater in der Korbacher Fußgängerzone und der Aufführung von „Rhapsody in Blue“ mit der Musicalgruppe der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Eder am Abend in der Stadthalle hat am Montag das älteste Amateurtheaterfestival Deutschlands begonnen.

Korbach - Acht junge Ensembles mit rund 120 Mitwirkenden stehen bis Samstag auf den Bühnen der Kreisstadt. Mit dabei sind diesmal unter anderem das Rohestheater, die Theatergruppe der Mies-van-der-Rohe-Schule Aachen, Agora aus Belgien, die Theater-AG der Edertalschule Frankenberg (unser Foto) und die Projektgruppe der Lebenshilfe Weimar/Apolda und Korbach.