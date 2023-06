Der Kreisbauernverband Waldeck besteht seit 75 Jahren

Von: Marcus Althaus

Das geplante Fest zum Jubiläum des Kreisbauernverbandes Waldeck stellten Verbandsvorsitzender Heiko Kieweg (links) und die Geschäftsführerin des Verbandes, Andrea Bohle, sowie Sönke Jäger vom Redhof vor. © Marcus Althaus

Der Kreisbauernverband Waldeck wird 75 Jahre. Das soll am kommenden Mittwochabend, 7. Juni, ab 19 Uhr ausgiebig gefeiert werden.

Korbach-Strothe - Statt langer Festreden und einem Grußwortmarathon dürfen sich die rund 400 erwarteten Gäste auf einen schlanken etwa einstündigen offiziellen Teil freuen. Anschließend folgt das Fest mit leckerem regionalen Essen und Musik der Gruppe „Volle Kanne Blasmusik“ sowie DJ Christian.

Gefeiert wird auf dem Redhof in Korbach-Strothe. Sönke Jäger stellt dort die aktuell leere Getreidehalle und den Innenhof zur Verfügung. Eine Maschinenausstellung sowie die eine und andere Präsentation der rund 60 Sponsoren, die das große Fest möglich machen, umrahmen den Außenbereich.

Die Getreidehalle wird indes zur Festscheune mit einer Bühne und Festbestuhlung. Dort wird auch die Verbandsgeschichte in Bildern digital auf eine Leinwand projiziert. „Sofern das Wetter mitspielt, verlagern wir Sitzgelegenheiten auch nach draußen“, kündigt Verbandsvorsitzender Heiko Kieweg an.

Der Kreisbauernverband will seinen Mitgliedern bewusst ein zeitgemäßes Fest bieten, dazu hat sich der Vorstand im Vorfeld verschiedene Jubiläen anderer Kreisverbände besucht. „Wir wollen uns nicht nur auf die Vergangenheit stützen, sondern auch die Zukunft in den Blick nehmen“, beschreibt Kieweg. Deshalb gelte die Einladung zum Fest allen Mitgliedern und insbesondere der jungen Generation.

Das Fest soll zum Ausdruck bringen, wie breit Landwirtschaft aufgestellt ist. Kieweg: „Das zeigt auch die große Zahl der Sponsoren, bei denen wir uns schon vorab herzlich bedanken.“ Auch steht der Wandel im Vordergrund, wie Heiko Kieweg mit Blick auf die Meilensteine der Verbandsgeschichte betont.

Aufgaben des Kreisbauernverbandes Waldeck

„Früher war der Kreisbauernverband so etwas wie der Anwalt der Landwirte, heute hat sich das Aufgabengebiet vervielfältigt“, so Kieweg. Besonders der Kampf um die Rahmenbedingungen nehme mittlerweile den größten Aufwand bei der Interessenvertretung ein.

Die Landwirtschaft heutzutage muss sich immer neuen und zunehmend bürokratischen Herausforderungen stellen. Somit stehen Erarbeitungen von Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, Nutzungsplänen, Schutzgebieten ganz oben auf der Aufgabenliste, die der Verband für seine Mitglieder erledigt, gefolgt von Rechtsberatung, Hilfestellungen bei Anträgen, Versicherungsangelegenheiten, Marktdaten und agrarpolitische Hintergrundinformationen.

Hinzu kommen die Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen sowie die Schaffung von Mitgliedsvorteilen. Außerdem übernimmt der Kreisbauernverband Waldeck die Geschäftsführung beim Verband der Jagdrechtsinhaber im Altkreis und für die Kreisgruppe des Hess. Waldbesitzerverbandes.

Meilensteine in der Verbandsgeschichte

Angefangen hat alles 1919 als der „Waldeckische Landbund“ ins Leben gerufen wurde. Dieser hatte in seiner Blütezeit mehr als 3.000 Mitglieder. Unter den Nationalsozialisten wurde der Verein 1934 aufgelöst.

Nach dem zweiten Weltkrieg waren Bauernverbände erst ab 1946/1947 wieder möglich. Ende Januar 1948 erfolgte die offizielle Gründung in Waldeck. Die erste Geschäftsstelle wurde in der Briloner Landstraße in Korbach eingerichtet.

1980 erfolgte der Umzug in die Strother Straße wo auch in den folgenden 22 Jahren der Standort ausgebaut und die LBH Geschäftsstelle mit an Bord geholt wurde. Die gute Zusammenarbeit mit dem KBV Frankenberg brachte die Initiative „Natürlich aus Leidenschaft“ hervor, die ein Alleinstellungsmerkmal ist.

Die Ausstellung „Natur auf der Spur“ während des Hessentages 2018 wurde viel beachtet und seit 2022 bietet die moderne Geschäftsstelle des Verbandes im Neubau in der Christian-Paul-Straße 13 ihren Service an.