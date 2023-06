Kreisbauernverband Waldeck feiert Jubiläum mit 400 Gästen

Einen Rosenstrauch gab es als Geburtstagsgeschenk: (von links) Erster Stadtrat Heinz Merl, Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Friedrich Pohlmann, Andrea Bohle und Heiko Kieweg vom Kreisbauernverband, Bauernpräsident Karsten Schmal, Hans Georg Paulus, Generalsekretär des Hessischen Bauernverbands, Heinz Brühmann, ehemaliger Vorsitzender des KBV, und der ehemaliger Hessische Landwirtschaftsminister Wilhelm Dietzel. © Hans Peter Osterhold

Der Kreisbauernverband (KBV) Waldeck hat am Mittwoch seinen 75. Geburtstag gefeiert, auf einem bäuerlichen Familienbetrieb mit über 400 Besucherinnen und Besuchern, Vertretern aus Politik und Wirtschaft, deftigem Essen und zünftiger Blasmusik.

Korbach-Strothe – Familie Jäger hatte ihren Redhof im Korbacher Ortsteil Strothe für das Fest zur Verfügung gestellt, mit viel Platz, liebevoller Dekoration und einer großen Scheune, in der alle Platz fanden. So dankte der Vorsitzende, Heiko Kieweg, bei seiner Begrüßung auch zunächst den Gastgebern und Helferinnen und Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung.

Er gab kurz einen groben Überblick über die Geschichte des Bauernverbandes, die auch an einer Infowand und einer Präsentation in der Scheune veranschaulicht wurde und hatte Episoden und Anekdoten aus der Vergangenheit parat. Seit der Gründung im Jahr 1948 habe es viele Veränderungen gegeben und einige Standortwechsel, zuletzt im Jahr 2022 mit der neuen Geschäftsstelle in der Christian-Paul-Straße. Dazu konnte Kieweg neben der aktuellen Geschäftsführerin Andrea Bohle auch drei ehemalige Geschäftsführer begrüßen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

In der Programmfolge wollte der Bauernverband bewusst auf viele Grußworte verzichten, um Raum für die eigentliche Feier zu haben. Drei Gastredner waren dann übrig geblieben: Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, begrüßte die Versammlung und brachte die Glückwünsche des Verbandes mit in den Landkreis mit „den meisten Milchkühen in Hessen“. Er sah die Landwirtschaft gut gerüstet für die Zukunft. Schmal: „Den KBV wird es noch geben, wenn es Özdemir und Habeck nicht mehr geben wird“. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für die Landwirte mit Augenmaß schaffen. Trotzdem mache er sich Sorgen um die Zukunft der Tierhalter.

Der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese überbrachte die Grüße und Glückwünsche des Landkreises. Er betonte die Notwendigkeit von starken Partnerschaften, zum Beispiel von Landkreis und Bauernverband, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel.

Korbachs Erster Stadtrat Heinz Merl sprach in Vertretung von Bürgermeister Klaus Friedrich und zitierte schmunzelnd Anekdoten aus der Geschichte des Verbandes, die er in den Archiven der Nachrichten und Zeitungen gefunden hatte.

Anschließend ging man zum gemütlichen Teil über: Es gab interessante Gespräche und Austausch bei Essen und Trinken in der Scheune und auf dem Hof, dazu eine kleine Ausstellung von technischen Geräten. Danach sorgte die Blaskapelle „Volle Kanne Blasmusik“ für beste Stimmung. (Hans Peter Osterhold)