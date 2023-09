Kulturprogramm in Korbach: Von Ohnsorg-Theater bis Paul Potts

Am 9. Dezember 2023 wird die Konzert-Gala „Weihnachten mit Paul Potts & Friends“ in der Stadthalle gastieren. Diese Konzert-Gala ist gespickt mit internationalen Stars der Musikszene wie Paul Potts, Paul Reeves, Kevin Pabst und der Sopranistin Anika Paulick. © IMAGO/Rolf-Peter Stoffels

Auch in diesem Jahr haben die Stadt Korbach und das vhs-Kulturforum wieder ein vielseitiges und unterhaltsames Kulturprogramm zusammengestellt. Geboten werden in der jetzt startenden Saison Theater, Kultur für Kinder, Konzerte, Kabarett und Comedy sowie Vorträge, Lesungen und Ausstellungen.

Korbach – Ein kurzer Einblick in das Programm verrät, dass auch in der Saison 2023/2024 wieder einige Highlights in Korbach zu erwarten sind. Die Reihe der Theaterstücke für Erwachsene startet schon am 14. September 2023 mit dem Psychothriller „Das Paket“ von Sebastian Fitzek.

Weiterhin werden der Alpenkrimi „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ von Jörg Maurer (12. November 2023), das Schauspiel „Mein Blind Date mit dem Leben“ (28. Januar 2024) nach dem gleichnamigen Buch von Saliya Kahawatte und die Tragikomödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt (20. Februar 2024) aufgeführt. Den Abschluss der Reihe bildet am 15. April 2024 die Komödie „Die lieben Eltern“ von Emmanuel und Armelle Patron, aufgeführt von den Darstellern des beliebten Ohnsorg-Theaters.

Für die Kinder werden in dieser Saison ein Kindermusical mit Janosch „Oh, wie schön ist Panama“ (16. Oktober 2023), das Kindertheater „Ronja Räubertochter“ (14. Februar 2024), der Kinderbuchbestseller „Pettersson und Findus“ (13. März 2024), das Figurentheater mit dem Raben Socke „Alles rabenstark! oder hauen, bis der Milchzahn wackelt“ (25. April 2024) sowie das Kindertheaterstück „Heidi“ nach den Kinderbuch-Klassikern von Johanna Spyri (23. Mai 2024) aufgeführt.

Das Theaterprogramm wird durch ein vielfältiges musikalisches Angebot ergänzt. Für einen rockigen Start sorgt am 29. September 2023 die weltweit einzige weibliche Deep-Purple-Tribute-Band „Strange Kind of Women“.

Das Hamburger Ohnsorg-Theater gastiert in Korbach: (von links) Konstantin Graudus, Rabea Lübbe und Meike Harten in der Komödie „Die lieben Eltern“. © Oliver Fantitsch

Das Waldeckische Salonorchester „Capuccino“ wird am 4. November 2023 im Korbacher Bürgerhaus mit dem Konzert „Wir machen Musik“ gastieren. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt erwartet die kulturinteressierten Musikliebhaber im Dezember 2023.

Am 9. Dezember 2023 wird die Konzert-Gala „Weihnachten mit Paul Potts & Friends“ in der Stadthalle gastieren. Diese Konzert-Gala ist gespickt mit internationalen Stars der Musikszene wie Paul Potts, Paul Reeves, Kevin Pabst und der Sopranistin Anika Paulick. Auch das beliebte Neujahrskonzert des Waldeckischen Kammerorchesters mit dem Titel „Musikalische Überraschungen“ (20. Januar 2024) wird wieder in der Stadthalle Korbach stattfinden.

Konzerte der heimischen Musikgruppen wie des Musikvereins Rhena (18. November 2023) und des Sinfonischen Blasorchesters Korbach/Lelbach (3. Dezember 2023) runden das musikalische Programm ab.

Zur Freude der Lachmuskeln gibt es in diesem Jahr auch wieder Comedy- und Kabarettveranstaltungen. Uli Masuth mit „Lügen und andere Wahrheiten“ (18. November 2023) und Mia Pittroff mit „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“ (27. April 2024) versprechen unterhaltsame Abende, teilweise sogar mit Musik und Gesang.

Ergänzend zu diesen Veranstaltungen werden lebhafte Multivisionsvorträge über die Schönheiten unseres Planeten angeboten. Die Vorträge über Island & Grönland (8. November 2023), Myanmar (24. November 2023), Australien (29. November 2023), die Kanaren (24. Januar 2024) und die Weisheit der Maya (28. Februar 2024) bieten eine faszinierende Gelegenheit, die Wunder und Vielfalt der Erde kennenzulernen und zu schätzen.

Das Programm wird durch aufregende, inspirierende und unterhaltsame Lesungen in der Stadtbücherei Korbach, Vorträge des Waldeckischen Geschichtsvereins, Ortsgruppe Korbach, und Ausstellungen im Wolfgang-Bonhage-Museum Korbach abgerundet.

Karten können in der Korbach-Info, Prof.-Bier-Straße 15, 34497 Korbach, oder online unter korbach.reservix.de erworben werden. Interessant sind auch die Abo-Angebote für die Erwachsenen- und Kindertheaterstücke, bei denen Karten für mehrere Stücke zu einem vergünstigten Preis erhältlich sind. Außerdem gibt es für viele Veranstaltungen Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Die Flyer liegen ab sofort in vielen Korbacher Geschäften aus und können online heruntergeladen werden. (red)