Lebenswege, die Mut machen: Volkmarser Ernst Klein stellt neues Buch vor

Von: Lutz Benseler

Teilen

Mutmach-Geschichten an der Alten Landesschule: (von links) Dr. Marion Lilienthal, Ernst Klein und Schulleiter Alexander Flake. © Lutz Benseler

„Eine Hummel auf dem Mond“, heißt sein neues Buch: Ernst Klein aus Volkmarsen erzählt bewegende Mutmach-Geschichten von Kindern und Jugendlichen, die trotz traumatischer Erlebnisse ihren Weg gemacht haben.

Korbach – An der Alten Landesschule stellte er das Buch vor Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe acht vor. Da ist beispielsweise der aus einer jüdischen Familien stammende Ralph Mollerick, der als Siebenjähriger während des Nazi-Regimes seine Heimatstadt Wolfhagen verlassen musste. Mollerick war bis zu seiner Rente Ingenieur bei der Nasa und entwickelte das James-Webb-Teleskop mit: „Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Hummel auf dem Mond und betrachten sie mit dem Webb-Teleskop von der Erde aus“, beschrieb er Ernst Klein seine Erfindung – und lieferte damit den Titel für das Buch, der auch symbolisch für die Lebenswege der mehr als 20 Kinder und Jugendliche steht, die Klein beschreibt.

Der heute 93-jährige Ralph Mollerick flüchtete 1937 mit seiner Schwester und seinen Eltern zunächst nach Hamburg und hatte dann das Glück, dass Großbritannien die Rettungsaktion Kindertransport startete. Am Hamburger Bahnhof verabschiedete er sich 1938 für immer von seinen Eltern. „Mein Sohn, kümmere dich um deine Bildung. Denn die kann dir niemals jemand wegnehmen“, waren die letzten Worte seines Vaters. 1942 erhielt er die Mitteilung, dass die Eltern in einem Konzentrationslager ermordet worden waren.

In England wurde er von einer Familie aufgenommen, absolvierte die High School und belegte als 15-Jähriger Kurse an der Uni. Dann ging er in die USA, kämpfte sich durch und wurde 1966 von der Nasa eingestellt.

Eine andere Geschichte erzählt von Moshe Meron, der einen Großteil seiner Familie in den deutschen Vernichtungslagern verloren hatte aber trotzdem sagte: „Wir werden die zur Versöhnung ausgestreckte Hand nicht zur zurückweisen.“ Klein berichtet auch von einem unbegleiteten Flüchtling aus Afghanistan, der trotz aller traumatischen Erlebnisse erfolgreich eine Ausbildung als Busfahrer absolvierte.

Seit Anfang der 1990er Jahre erforscht und dokumentiert Klein deutsch-jüdische Familiengeschichten in der Region. 1995 war er Mitbegründer des Vereins „Rückblende Gegen das Vergessen“ in Volkmarsen. Seine Bücher sind im Fachhandel oder direkt beim Autor erhältlich.