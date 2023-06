Lions-Club Korbach-Bad Arolsen überreicht 24 000 Euro

Von: Marianne Dämmer

Teilen

Spenden: Vertreter des Lions-Clubs Korbach-Bad Arolsen übergeben Spenden an die Fördervereine der Grundschulen in Korbach und den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar, (von links) Karl Oppermann, Birgitta Priester, Gabriele Pohlmann, Dirk Osthöver, Dirk Geisler, Bernhard Noll, Irmgard Geck, Stefan Prost, Nicole Weber, Mareike Bangert, Jörg Thiele, Carolin Wache und Dirk Bödefeld. © Marianne Dämmer

Insgesamt 24.000 Euro an Spenden überreichte der Lions-Club Korbach-Bad Arolsen an die Fördervereine der vier Korbacher Grundschulen und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar-Nordhessen.

Korbach – Auf das Benefizkonzert folgt die Spendenübergabe: Bei dem Gastspiel der Big Band der Bundeswehr und Sänger Max Mutzke, dem am 8. Juni auf dem Gelände der Firma Brass in Korbach gut 3000 Gäste lauschten, sind rund 22 000 Euro an Spenden zusammen gekommen. Der Lions-Club Korbach-Bad Arolsen, der die Veranstaltung organisiert hatte, legte 2000 Euro aus Clubmitteln drauf, sodass Karl Oppermann, Dirk Geisler und Dirk Bödefeld vom Lions-Club am Freitag insgesamt 24 000 Euro an die Fördervereine der vier Korbacher Grundschulen und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar-Nordhessen überreichten, der auch junge Menschen aus Waldeck-Frankenberg begleitet.

„Wir freuen uns sehr, dass die Korbacher und Gäste so viel für den guten Zweck gespendet haben. Es gab dafür auch ein sehr großes Lob von der Big Band der Bundeswehr“, sagte Past-Präsident Dirk Geisler, Ideengeber und Hauptorganisator des Konzertes. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, die Stimmung gut, wir konnten Zuhörer aus allen Altersschichten ziehen“, ergänzte Sekretär Dirk Bödefeld. Primäres Ziel des Clubs sei es, Menschen in Not zu helfen und kulturell zu wirken. Der Serviceclub habe sich bewusst dazu entschlossen, das Konzert auf Spendenbasis zu veranstalten, damit alle Bevölkerungsschichten daran teilnehmen konnten, so Geisler.

Die Spenden entgegen nahmen die Koordinationsfachkraft Birgitta Priester und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Gabriele Pohlmann vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar, Irmgard Geck, Leiterin der Berliner Schule, und Bernhard Noll, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, Mareike Bangert, Leiterin der Westwallschule, und Nicole Weber vom Förderverein, Dirk Osthöver, Leiter der Grundschule Marker Breite, und Stefan Prost, Leiter des Fördervereins, sowie Jörg Thiele, Leiter der Humboldt-Schule, und Carolin Wache, Vize-Vorsitzende des Fördervereins. Alle dankten dem Lions-Club vielmals für die große Zuwendung, sie könnten damit viel Gutes bewirken.

Dank an Unterstützer „Ein großes Dankeschön an alle Firmen und Unternehmen, die uns darin unterstützt haben, das Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr zu realisieren“, sagt Dirk Geisler vom Lions-Club Korbach-Bad Arolsen. „Obwohl die Big Band unentgeltlich gespielt hat, waren Fixkosten in Höhe von 30 000 Euro zu tragen“, zählt Karl Oppermann von Lions-Club auf: Übernachtung und Verpflegung der vielen Beteiligten, Security, Versicherung, Dienstleister und Sänger Max Mutze. Denn anders als der Sänger gesagt hatte, kam nicht die Bundeswehr für seinen Auftritt auf, sondern der Lions-Club. Zahlreiche Firmen „haben uns bereitwillig unterstützt, die Hauptsponsoren haben sogar jeweils 3000 Euro gegeben – das ist klasse“, dankt Oppermann. Ein Dankeschön gehe auch an Firma Brass, die das Gelände zur Verfügung stellte, an den Bauhof und das THW Korbach sowie an den Musikverein Rhena, der am Getränkestand tatkräftig half. (md)

„Mit ihren Spenden spenden Sie auch Öffentlichkeit“, erklärte Brigitta Priester vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar, denn die Familien müssten auf den Dienst zukommen, der seit 2019 in Fritzlar bestehe. Der Dienst begleite junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung ab der Diagnose bis zum Tod – „dazwischen liegt viel Leben“, betonte Birgitta Priester.

Die Schulen verwenden das Geld „für alles, was anfällt“, fasste Mareike Bangert zusammen und erhielt Zustimmung von den anderen Schulleiterinnen und Schulleitern. Manche Familien könnten sich Musikschule, Schwimmunterricht, Tagesausflüge oder Klassenfahrten nicht leisten. Da helfe es sehr, „über die Fördervereine so problemlos auf Geld zurückzugreifen, denn es soll niemand ausgeschlossen werden“, so Irmgard Geck. (Von Marianne Dämmer)