Louis-Peter-Schule Korbach entlässt ihre Haupt- und Realschulabsolventen

Von: Stefanie Rösner

Feierlich verabschiedet wurden diese Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschulzweige an der Louis-Peter-Schule. Sie hatten sich festlich gekleidet und nahmen später stolz ihre Zeugnisse entgegen. © Stefanie Rösner

„Wir entlassen unsere Trümpfe für die Zukunft“, sagte Schulleiter Michael Gering bei der Verabschiedung der Haupt- und Realschulabsolventen am Freitag in der Stadthalle Korbach.

Korbach – „Wir haben einen Schatz gefunden. Diesen darf ich hiermit dieser Welt schenken.“ Damit meinte Gering die 72 Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Schulzeit auf das Leben vorbereitet worden seien. Elf Nationen, verschiedene Religionen und individuelle Lebenswege seien in diesem Jahrgang vereint. „Die jungen Erwachsenen haben gelernt, in der Gemeinschaft erfolgreich zu sein und den Wert des anderen Menschen zu sehen.“

Er wünschte den jungen Menschen mehr Vernunft und Verstand, um die „Zukunft besser zu gestalten als wir es leisten konnten.“ Er mahnte: „Nur Wissen und Bildung können die Welt besser machen.“

Rat des Lehrers: „Seid freundlich!“

Mit Sonnenbrille und Jugendsprache gewann der Klassenlehrer Berthold Zahn in seiner Rede die Aufmerksamkeit der Schüler und Gäste. Doch die Sympathien galten seiner authentischen Art.

Der Lehrer, der sich als den wahrscheinlich ältesten Menschen im Raum bezeichnete, gab einen wichtigen Rat: „Heute ist es angesagt, cool zu sein, aber seid lieber freundlich! Sucht Blickkontakt und begrüßt die Leute, die euch begegnen! Ihr solltet einfach den anderen wahrnehmen.“ Im privaten Umfeld sollten sie üben. „Im Arbeitsleben wird euer Auftreten als erstes Beachtung finden.“

Zum Schluss sagte Berthold Zahn: „In meiner Generation hätte man nun gesagt: Ich wünsche euch ein großes Portemonnaie und einen vollen Tank. Ich wünsche euch lieber immer WLAN.“

Gratulationen und Zeugnisübergabe

Auch der Korbacher Bürgermeister Klaus Friedrich gratulierte zu den Zeugnissen. Die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Wilke wollte den Jugendlichen keine Ratschläge geben, denn: „Soweit ich weiß, habt ihr alle einen Plan.“ Dann hatte sie doch einen Tipp parat: „Jeder von euch hat bewiesen, dass ihr Dinge zu Ende bringt. Stoppt auch künftig nicht auf halbem Weg.“

Im Namen der Kirchen gratulierte die Dekanin Eva Brinke-Kriebel. „Viele von euch freuen sich auf das Neue, aber es ist auch schade, dass Gewohntes aufhört.“ So sei das Leben. Eine Spannung zwischen Schönem und Schwierigem. „Das Leben ist ambivalent, aber es ist nie ohne Hoffnung.“

Die stellvertretende Schulsprecherin Celina Girol Martinez blickte auf eine abwechslungsreiche Schulzeit zurück. Der Schulsprecher Reber Cetin dankte den Lehrern für deren Engagement und richtete sich an seine Mitschüler: „Jetzt gibt es kein Zurück mehr.“ Er ermutigte sie. „Wir werden neue Herausforderungen meistern.“ Lautstarker Applaus.

Nachdem alle Schüler ihre Zeugnisse erhalten hatten, sangen sie auf der Bühne den Song „Auf uns“ von Andreas Bourani.