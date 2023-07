Mäusebussard attackiert 13-jährigen Jungen in Korbach

Von: Lutz Benseler

Teilen

Der Mäusebussard brütet in Wäldern und Baumgruppen. Mit Scheinangriffen schützt er seinen Nachwuchs vor vermeintlichen Feinden. (Symbolfoto) © IMAGO/Reiner Bernhardt

Plötzlich spürte er den Luftzug der Flügel im Nacken: Ein Mäusebussard hat am Sonntag den 13-jährigen Juri Toeniges im Korbacher Wald attackiert. Falkner Ludger Kluthausen von der Greifenwarte Wildpark Edersee erklärt, was im Fall eines solchen Scheinangriffs zu tun ist.

Korbach – Der 13-Jährige aus Köln war zu Besuch bei seinen Großeltern in Korbach. Auf einer seiner Joggingrunden an den Eidinghäuser Fischteichen schoss der große Greifvogel plötzlich von hinten an ihn heran. „Ich spürte erst einen großen Luftzug, sah ihn dann aber nur 20 Zentimeter über meinem Kopf segeln“, erzählt Juri. Der Mäusebussard setzte sich dann auf einen Baum und stieß einen lauten Schrei aus.

Juri rief mit dem Handy seine Großeltern an und fragte, was er tun solle. Seine Großeltern rieten ihm, einen Stock über seinen Kopf zu halten. „Ich setze ängstlich mit einem Stock über meinem Kopf meinen Lauf fort. Der Bussard flog mir noch fünf Minuten hinterher und attackierte mich dabei immer wieder.“ Dann ließ er von dem Jungen ab. Bis auf den Schreck war bei dem Scheinangriff aber nichts passiert, Verletzungen erlitt Juri nicht.

„So etwas kommt immer wieder vor“, sagt Falkner Ludger Kluthausen. Wer im Juni oder Juli spazieren geht, joggt oder Rad fährt hat vielleicht schon einmal erlebt, wie sich plötzlich aus dem Nichts und völlig unbemerkt ein Greifvogel von hinten nähert und den Kopf beziehungsweise den Scheitel als höchsten Punkt attackiert. Dabei fliegt der Bussard den Menschen an oder überfliegt ihn. Mit diesem Überraschungseffekt und seiner imposanten Spannweite von 120 Zentimetern versucht das Tier zu signalisieren: „Du hast hier in meinem Revier nichts zu suchen!“

„Dieses Verhalten zeigen Bussarde in der Regel in der Brutzeit, insbesondere wenn die Jungvögel bereits geschlüpft sind“, erklärt Kluthausen. Etwa von Mai bis Juli befindet sich der Nachwuchs im Nest der Eltern, die ihre Brut gegen mögliche Störenfriede verteidigen. Dabei unterscheiden die Vögel nicht, ob sich spazieren gehende Menschen dem Nest nähern oder Tiere wie Fuchs und Marder. Die Bussarde versuchen die mögliche Gefahr zu vertreiben, noch bevor sie dem Nest oder der Brut zu nahe kommt.

„Einfach wegducken“, ist der erste Rat, den Kluthausen für einen solchen Fall gibt. Auch der Hinweis der Großeltern, einen Stock über den Kopf zu halten, sei sinnvoll: „Die Tiere fliegen immer den höchsten Punkt an.“ Auf keinen Fall solle aber nach dem Vogel geschlagen werden. Sobald man den unmittelbaren Nestbereich verlassen habe, würden keine Attacken mehr geflogen.