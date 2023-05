Jobday im Korbacher Kino

Von: Philipp Daum

Der Jobday in Korbach - eine Börse für Ausbildung und Duales Studium - hat am Mittwoch, 31. Mai, rund 1000 junge Menschen angezogen. Sie informierten sich an Info-Ständen von mehr als 60 Betrieben und Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Handel aus Waldeck-Frankenberg. Die Jobmesse ist vor allem für Schüler gedacht, die in diesem oder im nächsten Jahr ihren Abschluss machen

