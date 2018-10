Mittelalterlicher Markt am Samstag und Sonntag in Korbach

Buntes Treiben in der Innenstadt wird Tausende Menschen anlocken

+ © Renner Prost: Die Bruderschaft St. Barbara. © Renner

Korbach. Ritter, Gaukler und Minnesänger werden sich am Wochenende beim Mittelalterlichen Markt in Korbach tummeln. In der gesamten Fußgängerzone gibt es am Samstag und Sonntag, 13./14. Oktober, wieder Handwerkskunst, Leckereien, Musik und Vorführungen.