Nach den Bränden auf Rhodos: Korbacher Verein unterstützt Tierhalter

„Viele haben ihre Existenz verloren“

+ © Happy Ears/pr Viele Tiere sind schwer verletzt, darunter auch Schafe. Der Verein von Christiane Ricken kümmert sich. © Happy Ears/pr

Der Korbacher Verein „Happy Ears“, der sich dem Schutz von Eseln auf Rhodos verschrieben hat, sammelt Spenden für die Menschen, die bei den Bränden auf der Insel alles verloren haben.

Korbach/Rhodos –Verheerende Brände haben vor einer Woche rund 150 Quadratkilometer der griechischen Insel Rhodos vernichtet – Wälder, Häuser, landwirtschaftliche Flächen, Ställe, Gärten. Die Brände sind gelöscht. Doch nun stehen die Menschen vor neuen Herausforderungen. Viele Rhodier haben ihr Zuhause verloren, unzählige Wildtiere sind verendet oder haben Brandverletzungen. Und Tierhalter wissen nicht, woher sie Futter bekommen sollen.

„Heu und Stroh, das vor allem im Süden von Rhodos produziert wird, ist in den Bränden vernichtet worden“, sagt Christiane Ricken. Die Korbacherin hat seit 2019 mithilfe engagierter Mitstreiter die Zuflucht-Stätte für Esel, „Happy Ears“, auf Rhodos aufgebaut. „Der Futter-Vorrat im Süden ist vernichtet. Inzwischen kostet ein Bund Stroh 11,50 Euro. Wer Tiere hat, weiß im Moment nicht, woher er das Futter bekommen soll und wie längere Transporte von anderen Inseln oder dem Ausland finanziert werden können. Auf dem Festland gibt es kaum Heu, weil der Frühling verregnet war und viel Futter verschimmelt ist. Es ist dramatisch“, sagt Christiane Ricken, von Beruf Osteopathin.

+ Es wird lange dauern, bis die Brandwunden verheilt sind. © Happy Ears/pr

Sobald sie von den Bränden auf Rhodos erfuhr, flog sie auf die Insel, um zu helfen. Bis zum Sommer waren die Esel in der Inselmitte untergebracht. „Vor vier Wochen sind wir mit ihnen auf eine Fläche im Norden der Insel umgezogen, wo es nicht gebrannt hat. Ein Glück“, sagt Christiane Ricken.

„Da es hier auf Rhodos gerade sehr viele Tiere mit Verletzungen und Brandwunden gibt und nicht genug Tierärzte, habe ich einen Hilferuf an die Tierärztin Inga-Brita Rohrbach aus Sachsenhausen geschickt. Sie ist von einem auf den anderen Tag auf eigene Kosten nach Rhodos geeilt und hat hier drei Tage Tiere versorgt – das war eine große Hilfe“, berichtet Christiane Ricken. „Wir sind mehrmals am Tag in den Süd-Osten gefahren, um verletzte Tiere abzuholen und bei uns zu behandeln. Auch die Feuerwehr oder Privatleute haben uns Tiere gebracht. Tierärzte aus der Region Korbach haben Inga auf eigene Kosten Medikamente wie Antibiotika und Penicillin sowie Verbandsmaterial mitgegeben – wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung“, betont Christiane Ricken. So kümmerte sich die Tierärztin von morgens bis in die Nacht um verletzte Tiere aller Art – von Eseln und Pferden über Ziegen bis Schafe, die unter Brandwunden leiden.

Apell: „Mit Tourismus unterstützen“ „Die griechische Insel Rhodos ist zu einem sehr großen Teil auf Tourismus angewiesen“, sagt die Korbacherin Christiane Ricken: „Wenn die Urlauber ihre Reisen auf die Insel stornieren und nicht herkommen, was derzeit leider oft passiert, ist das fatal für die Rhodier. Sie brauchen jetzt dringend Einnahmen.“

In den sechs Sommermonaten würden sie mit dem Tourismus ihre Haupteinkünfte erzielen. „Jetzt sind noch drei Monate Saison, in denen sie Einkommen für den Winter und den Wiederaufbau verdienen könnten“, ruft sie auf, auf die Insel zu reisen und die Bevölkerung durch den Tourismus zu unterstützen.

„Die Rhodier haben hier so zusammengehalten. In unserer Gegend haben sich Jugendliche rund um die Uhr an die Straßen und Wege gesetzt, um Feuerwache zu halten. Viele Einwohner sind mit Wassertanks auf Pickups selbst losgefahren, um beim Löschen zu helfen – ohne Schutzkleidung. Und durch rein privaten Einsatz der Inselbevölkerung wurden 20 000 Touristen aus den Brandgebieten evakuiert, zum Teil bei den Familien privat untergebracht“, ist Christiane Ricken immer noch beeindruckt von dem Einsatz der Rhodier. „Wenn jetzt keine Gäste herkommen und sie durch ihr Hiersein unterstützen, verlieren die Leute den Mut“. (md)

Außerdem unterstützt der Verein derzeit notleidende Tierhalter im Süden. „Da wir aktuell noch Stroh auf Lager haben, geben wir erst mal ab an die, die vor dem Nichts stehen. Unter anderem haben wir einen Lastwagen voll Stroh zur Elpida-Ranch geschickt, die im Süden liegt und von einer Deutschen geleitet wird. Ihr Hof ist stehen geblieben, aber drum herum alles verbrannt. Sie ist mit ihren Tieren vier Tage lang vor den Flammen geflohen. Das Stroh ist nicht nur für ihre eigenen Tiere – sie legt es auch für Hirsche und Rehe aus, die an ihrem Brunnen auch Wasser bekommen. Sie finden im Süd-Osten ja sonst nichts mehr“, beschreibt die Korbacherin die aktuelle Situation.

Auch anderen Tierbesitzern hilft der Verein nach Möglichkeit mit Futter aus. „Wir kennen hier viele Leute durch die Esel. Sie haben zum Teil ihre ganze Existenz verloren“. In dem Dorf Apollona zum Beispiel sei fast alles verbrannt. Die Leute, vor allem Ältere, hätten von ihren Gemüsegärten, vom Wein- und Olivenanbau, Orangen- und Zitronenanbau gelebt – alles zerstört. „Wir sammeln nun Spenden für die Menschen, die alles verloren haben. Der Bürgermeister und der orthodoxe Priester werden das Geld an die Familien weiterleiten, die am schwersten betroffen sind – damit sie wieder Mut fassen und neu starten können.“

Korbacher gründen Esel-Hilfe auf Rhodos

„Happy Ears“ – glückliche Ohren – ist eine Mission, die 2019 mit einem Spaziergang auf Rhodos begann. Die Korbacherin Christiane Ricken entdeckte einen Esel, der in der prallen Sonne angebunden war. „Ich habe den Besitzer gefragt, ob ich mit dem Tier mal spazieren gehen darf“, sagt Christiane Ricken. Sie durfte. Bevor sie wieder nach Deutschland reiste, verabredete sie mit dem Besitzer, dass auf ihre Kosten ein Gehege mit Unterstand gebaut wird, sie auch für das Futter aufkommt – Hauptsache, das Tier ist gut versorgt.



+ „Happy Ears“: Die Korbacherin Christiane Ricken hat die Esel-Hilfe auf Rhodos gegründet. © Happy Ears/pr

„Inzwischen gehört uns der 37 Jahre alte Esel Marco, sein Besitzer Michalis hat ihn uns geschenkt“, sagt die Korbacherin. „Esel sind reine Nutztiere in Griechenland. Werden sie nicht mehr gebraucht und zu teuer in der Versorgung, werden sie manchmal einfach sich selbst überlassen“, erklärt die Tierschützerin. Dabei hätten die Tiere zum Teil über viele Jahre schwere Lasten tragen müssen – wie Esel Marco. „Er musste Touristen den Berg zur Akropolis hoch transportieren. Die hohe Belastung merkt man ihm leider auch heute noch an“, sagt Christiane Ricken. 2022 kamen zwei eigene Esel hinzu, Frixus (28) und Bruno (10).



Wer die Spendenaktion des Vereins „Happy Ears“ unterstützen möchte Wer die Spendenaktion des Vereins „Happy Ears“ unterstützen möchte: Happy Ears e.V., Stichwort „Tierhilfe Brand“, IBAN: DE73 41 6519 6500 0001 6469 bei der Sparkasse Geseke. Bitte Mailadresse für Spendenbescheinigungen angeben. Mehr Infos gibt es in Netz unter happyears.org

Anfang 2023 hat Christiane Ricken mit anderen engagierten Mitstreitern den Verein „Happy Ears“ gegründet, registriert beim Amtsgericht in Korbach. Gründungsmitglieder sind neben Christiane Ricken ihr Partner Bernd Hasse, ihre Tochter Carina Zahradnik, Markus und Silvia von Hanxleden, die Ärztin Bettina Albrecht, Nadja Scriba vom „Hof mit Herz“ in Goddelsheim, und Harald Casper. Da der Verein in Deutschland eingetragen ist, können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden – der Verein finanziert sich ausschließlich durch den persönlichen Einsatz der Mitglieder und durch Spenden. Inzwischen kümmert „Happy Ears“ sich um neun Esel im Alter zwischen drei und 37 Jahren. Die letzten sechs Tiere sind 2023 hinzugekommen. Denn inzwischen kennen die Menschen auf Rhodos die Esel-Zuflucht und bringen die Tiere dorthin, auch der Staat frage an.



Die Mission von „Happy Ears“: Eseln auf Rhodos ein gutes, glückliches Zuhause zu geben. „Eine artgerechte Unterbringung mit Flächen, auf denen sie sich frei bewegen können und mit Unterständen, die sie vor Sonne und Regen schützen. Außerdem eine gute medizinische Versorgung und Gesellschaft – Esel sind soziale Tiere, die sich in einer Herde am wohlsten fühlen. Sie hegen lebenslange Freundschaften. Unsere Esel leben in verschiedenen Gruppen zusammen“, erklärt Christiane Ricken.



Jeder Esel trinkt am Tag zehn bis 20 Liter Wasser und frisst zwei bis drei Kilo Heu. Der „Happy Ears – Donkey Sancutary“ unweit der Hauptstadt Rhodos bietet Esel-Touren an. Auch als freiwilliger Helfer kann sich eingebracht werden. (Von Marianne Dämmer)