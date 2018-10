Neues Korbacher Kino "Cine K" eröffnet am 30. Oktober

Letzte Arbeiten am „Cine K“ in der Briloner Landstraße: Das neue Korbacher Kino eröffnet am 30. Oktober.

Korbach. Nach fünf Jahren endet am Dienstag die kinofreie Zeit in Korbach: „Halloween“, „Venom“ und die „Unglaublichen 2“ gehören zu den ersten Streifen, die im „Cine K“ über die Leinwand flimmern.

"Halloween“, „Venom“ und die „Unglaublichen 2“ gehören zu den ersten Streifen, die im „Cine K“ über die Leinwand flimmern. Die ersten Filme laufen schon am Nachmittag in den fünf Sälen an. Das Lichtspielhaus mit angeschlossener Bowlingbahn geht zunächst mit dem reinen Kinobetrieb an den Start. Gastronomie und andere Bereiche folgen. Eine große Eröffnungsfeier ist für Samstag, 10. November geplant.

Der sanfte Anlauf solle unter anderem dazu beitragen, dass sich das neue Personal besser in die Arbeitsabläufe einfinden könne, erklärte Kino-Betreiber Jörg Wahhab. Zudem müssen noch letzte Arbeiten abgeschlossen werden.

Ein Jahr und zwei Monate nach dem ersten Spatenstich eröffnet das „Cine K“. Das Kino bietet insgesamt rund 500 Plätze. Zwei Säle haben Ausgänge, die zu einer Galerie führen, auf der etwa Sektempfänge stattfinden können. Die Aufträge für die Bauarbeiten seien größtenteils an heimische Firmen vergeben worden, sagt der Investor.