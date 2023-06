Programm steht: Korbacher feiern ab 29. Juni ihr Altstadt-Kulturfest

Von: Philipp Daum

Bürgermeister Klaus Friedrich (rechts) lädt mit Chef-Organisator Denis Heller (Mitte) und EWF-Prokurist Stefan Kieweg zu einem „bunten und abwechslungsreichen Programm an vier Tagen“ beim Korbacher Altstadt-Kulturfest ein. Er freue sich, dass neben der EWF auch wieder viele weitere Unterstützer die Ausrichtung des Festes möglich machen. © Philipp Daum

Vier Tage buntes Programm mit Musik, Attraktionen für Kinder und Straßentheater: Das Altstadt-Kulturfest in Korbach bietet vom 29. Juni bis 2. Juli wieder beste Unterhaltung für die feierfreudigen Besucherinnen und Besucher. „Korbach freut sich auf sein Fest“, betont Bürgermeister Klaus Friedrich, der zusammen mit Chef-Organisator Denis Heller und EWF-Prokurist Stefan Kieweg das AKF-Programm vorstellte.

Neben neuen Bands und Künstlern zeichnet sich dieses auch durch Altbewährtes aus.

Im Hof der Musikschule ist im Le petit Paris wieder französisches Flair zu erleben. Für Pop und ruhige Rocksongs sorgt die nordhessische Band „Linn“ am Samstagabend – auch an den anderen Tagen geht es auf der Bühne im Hof musikalisch eher etwas gediegener zu.

Pop und ruhigerer Rock: Dafür ist beim Altstadt-Kulturfest die Band „Linn“ zuständig. © Marco Landau

Auf dem Obermarkt gibt es Cocktails, das Programm in den Abendstunden reicht von einer Mallorca-Party bis zu elektronischer Musik. Am Sonntag sucht an gleicher Stelle Grillweltmeister Klaus Breinig Waldecks Grillmeister.

Die Rathaus-Bühne steht ganz im Zeichen handgemachter Rock- und Popmusik. Der Auftritt der Robbie-Williams-Tribute-Band „The Robbie Experience“ am Samstagabend gilt als Höhepunkt – aber auch an den anderen Tagen ist gute Rockmusik garantiert.

Im Weindorf findet in diesem Jahr unter anderem ein Konzert des österreichischen Sängers Alexander Eder statt. Außerdem ist mit der Reggae-Band „Marleys Ghost“, der ausschließlich männlich besetzen Band „Schlagerschlampen“ oder den bayerischen „Grumis“ ordentlich was los im Weindorf.

Top-Act: Alexander Eder ist beim AKF dabei. © Daniel Schalhas

Nach der Neugestaltung der Freilichtbühne findet dort auch wieder eine besondere Veranstaltung statt. Der kostenpflichtige Abend mit „A Tribute to Simon & Garfunkel meets classic – Duo Graceland“ ist aber bereits ausverkauft. Eine Abendkasse gibt es nicht. „Alle anderen Konzerte und Attraktionen beim Altstadt-Kulturfest sind natürlich wie immer kostenlos“, fügt Denis Heller hinzu.

Das Kinderdorf am Kilian gibt es auch wieder. © Artur Worobiow

Für Kinder wird beim AKF auch einiges geboten: Neben Programmpunkten wie „Deine Kinderband“ und der Mini-Mitmach-Disko wird vor dem Südportal der Kilianskirche erneut das Kinderdorf errichtet. In verschiedenen Zelten finden dort wechselnde Aktionen statt. Direkt daneben vor dem Haupteingang des Wolfgang-Bonhage-Museums gibt es ein Straßencafé, das von Vereinen und Institutionen betrieben wird. Zum vielfältigen AKF-Programm gehören zudem noch Kunsthandwerk, ein breites gastronomisches Angebot, das Künstlerdorf und vieles mehr. „Ein Dank geht an dieser Stelle auch an unsere zahlreichen Sponsoren und die vielen mitwirkenden Gruppen, ohne die unser AKF nicht möglich wäre“, sagte Klaus Friedrich.