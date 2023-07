Wärmeplanung in Korbach soll „Planungssicherheit für die Bürger schaffen“

Von: Philipp Daum

Biogasanlage am Ellerbruch in Korbach: Außer Strom wird auch Wärme produziert. Diese wird seit 2009 zur Beheizung des nahe liegenden Kreishauses des Landkreises Waldeck-Frankenberg verwendet. © Philipp Daum

Wie soll die Versorgung mit Wärme ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe in Korbach in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Kreis- und Hansestadt im Zuge des geplanten Heizungsgesetzes der Bundesregierung. Einzelheiten dazu stellte Dr. Christina Sager-Klauß im Bauausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss vor.

Die Expertin für kommunale Energiesystem kümmert sich Bauamt der Stadt Korbach unter anderem um das Thema „Wärmeplanung“. Sie wies darauf hin, dass der Kommune bei der Umstellung auf eine Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger eine Schlüsselrolle zukomme. Für eine flächendeckende Wärmeversorgung sei gleichzeitig aber auch eine langfristige Planung und verlässliche Umsetzung unerlässlich. Wichtig sei vor allem auch, dass die Bürgerinnen und Bürger in Korbach ihre ganz eigenen Investitionsentscheidungen an dieser kommunalen Wärmeplanung ausrichten können.

Dr. Christina Sager-Klauß führte anschließend aus, welche Schritte die Stadt Korbach bei der Umsetzung der Wärmeplanung bisher unternommen habe. Hierbei betonte sie, dass bei der Wärmeplanung nicht nur der Klimaschutz eine wichtige Rolle spiele, sondern auch die zukünftige Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit Wärme. „Letztlich geht es darum, die Abhängigkeiten von externen Importen aus anderen Ländern zu reduzieren uns selbst für eine gewisse Preisstabilität zu sorgen“, sagte die Energie-Expertin. Der Weg dorthin sei in mehrere Schritte unterteilt.

Dr. Christina Sager-Klauß, Energie-Expertin © Stefanie Rösner

„Zunächst machen wir eine Bestandsanalyse und beantworten die Frage, was die Stadt Korbach überhaupt an Wärmeenergie für Heizen, Warmwasser und Prozesswärme braucht. Anschließend wird danach geschaut, was an Wärmepotenzialen da ist“, erläuterte Dr. Christina Sager-Klauß. Hierbei werde der Blick auf Wärmegewinnungssysteme gerichtet, welche die Nutzung von Solarenergie, Biomasse, Geothermie und Abwärme beinhalteten. Die Beschreibung von Zielszenarien sei die Folge daraus. Letztlich würden in der Stadt Korbach verschiedene Wärmeversorgungsgebiete mit dazugehörigen Versorgungsoptionen festgelegt und konkrete Maßnahmen umgesetzt.

„Die Bürgerinnen und Bürger sollen Planungssicherheit bekommen. Wenn beispielsweise die EWF mit der Stadt Korbach in einem bestimmten Gebiet in fünf Jahren ein Nahwärmenetz bauen will, soll frühzeitig Klarheit darüber herrschen.“ Dies erleichtere die Entscheidungs für die Anschaffung einer eigenen Wärmepumpe oder für den Anschluss an das geplante Nahwärmenetz.

Aktuell befinde sich die Stadt in der Bestandsanalyse und hierbei auch in Abstimmung mit der EWF Waldeck-Frankenberg bezüglich einer Kooperation beim Austausch fei verfügbarer Daten und bei der Entwicklung von Wärmeplanungsszenarien. Verbrauchsdaten für Gebäude würden derzeit ermittelt, um somit den Energiebedarf im Korbacher Stadtgebiet abschätzen zu können.

„Wir leiten diese Planung jetzt und damit frühzeitig ein. Viele private Investitionen der Korbacher werden davon abhängig sein. Wir müssen also zukunftsfähige und effiziente Lösungen für unsere Stadt suchen und finden“, betonte Bürgermeister Klaus Friedrich. Die Wärmewende müssen sowohl nachhaltig, als auch sozial gestaltet werden.