Mann soll in Korbach einem 30-Jährigen mit Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben

Von: Philipp Daum

Ein 30 Jahre alter Mann aus Korbach ist am Samstag gegen 22 Uhr im Bereich der Unterführung am Bahnhof in Korbach durch einen Schlag mit einer Bierflasche auf den Kopf verletzt worden.

Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo die Platzwunde behandelt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann einen Streit zwischen mehreren Männern schlichten. Ein 20-Jähriger aus dieser Gruppe soll ihm daraufhin mit der Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die herbeigeeilte Polizeistreife nahm den 20-Jährigen, der aus Cölbe kommt, vorläufig fest. Er hatte sich zusammen mit zwei anderen Personen, die laut Polizei später als Zeugen befragt wurden, vom Tatort entfernt. Das Ergebnis des Atem-Alkoholtests bei dem Beschuldigten war negativ.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 05631/971-0).