Polizei in Korbach bittet um Hinweise zu Exhibitionisten

Da sie in der Nacht zuvor von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt wurde, hat eine Korbacherin am Samstagmorgen bei der Polizei Anzeige erstattet. Diese bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Korbach – Der Unbekannte gelangte gegen 0.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Heinestraße in Korbach. Dort beobachtet er offensichtlich eine Bewohnerin durch ein Fenster. Als diese ihn bemerkte, nahm er gerade sexuelle Handlungen an seinem entblößten Glied vor. Die Frau rief laut nach ihrem Ehemann. Als dieser herbeigeeilt war, hatte der Täter bereits die Flucht ergriffen.

Von dem Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er etwa 1,70 Meter groß ist, eine stabile Figur hat und dunkel bekleidet war. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710. (red)