Premieren der Freilichtbühne Korbach begeistern die Zuschauer

Sugar - Manche mögen‘s heiß: Die Rollen in dem Stück sind passend besetzt und werden textsicher umgesetzt. © Hans Peter Osterhold

Am Samstagnachmittag gab es bereits viel Applaus für die Darstellerinnen und Darsteller der Korbacher Freilichtbühne – das Familienstück „Das kleine Gespenst“ kam beim Publikum richtig gut an. Am Abend zeigten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls begeistert von der Aufführung „Sugar - Manche mögen‘s heiß“.

Trotz heißer Temperaturen war auf der neu gestalteten Freilichtbühne im Schießhagen einiges los – und die beiden Premieren, da waren sich am Ende viele einig, waren absolut gelungen.

„Sugar - Manche mögen‘s heiß“

Es ist wirklich ein heißer Samstag, an dem die Freilichtbühne Korbach abends die Premiere ihres Abendstücks „Sugar – Manche mögen’s heiß“ feiert. Es gibt ein volles Haus, dazu geht es noch turbulent zu auf der Bühne. Und die Aufführung auf der neugestalteten Freilichtbühne im Schießhagen macht vielen Spaß.



Die Geschichte beruht auf dem berühmten Film von Billy Wilder „Some like ist hot“ mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Luisa Iske mimt in Korbach die Monroe-Rolle, die Sängerin Sugar Kane mit blonder Perücke. Dazu gibt es eine Menge Gangster in schwarzen Anzügen, eine Frauenband und zwei Männer in Frauenkleidung.



Joe und Jerry (Torben Siska und Volker Nagel) sind zwei mittellose Musiker, die zufällig Zeugen eines Mordes werden, sich in Frauenkleidern als „Josephine“ und „Daphne“ einer Frauenband anschließen, um sich dadurch unbemerkt abzusetzen.



Der Frauenband sind gerade zwei Teilnehmerinnen abhandengekommen, so dass die beiden sehr willkommen sind. In einem herrlichen Zug mit Dampflokomotive und Schlafwagenabteilen rollen sie zunächst über die Bühne und dann in Richtung Florida.



Die Zuschauer erleben live köstliche Aus- und Umzugsszenarien mit, wobei sich die beiden Männer in Frauenkleidern besonders schwer tun mit der ungewohnten Kledage. Das eine oder andere Saufgelage folgt und Streitereien unter den Frauen, bis jede schließlich in viel zu kleinen Betten zur Ruhe kommt.



Es kommt, wie es kommen muss, „Josephine“ verliebt sich in die Sängerin Sugar Kane, „Daphne“ wird von einem männlichen Fan verfolgt. Schließlich sind die Gangster auch wieder mit im Spiel. Es wird immer turbulenter. Beziehungsgeschichten hin und her, mal romantisch, mal klischeehaft und etwas kitschig. Die Rolle der Männer in Frauenkleidern macht das Ganze nicht einfacher, aber sie meistern es mit viel Witz. Dafür ernten Torben Siska und Volker Nagel als Joe und Jerry wiederholt Szenenapplaus. Am Ende erledigt sich vieles irgendwie, und manches bleibt offen. Der letzte Satz ist der Treffendste im ganzen Stück und lässt ein begeistertes Publikum zurück.



Das Stück, das bereits schon vor drei Jahre Premiere haben sollte, ist insgesamt komödiantenhaft, teils etwas albern. Man muss als Zuschauer konzentriert sein, um die Zusammenhänge zu verstehen. Wer den Film kennt, ist klar im Vorteil. Die Rollen sind passend besetzt und werden textsicher umgesetzt.



Die Sitze in der neuen Freilichtbühne sind bequem mit Rückenlehne, noch bequemer mit Kissen. Die Wege sind barrierefrei, das gesamte Areal ist mit Bauzäunen abgesperrt und gesichert. Ton und Licht passen, und die Kulissen sind gut auf die Szenen abgestimmt. Der Cateringbereich ist neu organisiert. Es gibt nur noch eine Theke, an der Essen und Getränke ausgegeben und bezahlt werden.



Dabei gibt es teils lange Wartezeiten. Andreas und Meike aus Edertal zeigen sich sehr angetan von dem Stück und der Aufführung, lediglich die Sitzbänke erscheinen ihnen zu hart. Uli aus Korbach findet den ersten Teil etwas „zäh“. „Nach der Pause wurde es besser“, sagt er. Heinz und Käthe aus Twistetal sind insgesamt sehr zufrieden, finden auch die zweite Hälfte durchsichtiger als die erste. Volker aus Korbach gefällt die Aufführung insgesamt sehr gut, vor allem die Leistung des Laienensembles findet er beachtlich.

„Das kleine Gespenst“

Das Kinderstück der Freilichtbühne feierte am Samstag ebenfalls eine gelungene Premiere. „Das kleine Gespenst“ ist ein kindgemäßes Stück nach dem bekannten Buch von Otfried Preußler. Das Gespenst wacht seit Jahrhunderten nur nachts auf und sehnt sich danach, mal die Welt bei Hellem zu sehen. Der Traum wird wahr – mit ungeahnten Folgen.



Hochsommerlich heiß war es am Nachmittag, als das Stück begann. Mancher Besucher vermisste den zweiten Schirm über dem Zuschauerraum, der seit dem Umbau nicht mehr da ist.



Das kleine Gespenst lebt in einer Truhe, ist komplett weiß und wird jede Nacht um Punkt zwölf wach, schleicht im Schloss umher, unterhält sich mit den Bildern historischer Personen an den Wänden, die im Gespräch zu echten Menschen werden und sich im Raum umherbewegen. Es träumt davon, die Welt einmal bei Tageslicht zu sehen und malt sich aus, wie sie wohl aussieht.



Das Tageslicht sei nicht für Nachtgeschöpfe gemacht, meint sein Freund, der Uhu Schuhu. Aber jede Nacht versucht das kleine Gespenst erneut, wach zu bleiben, schläft aber immer wieder ein. Es versucht, die Uhren im Schloss umzustellen, aber erst eine Reparatur der Turmuhr im Ort sorgt für eine Zeitverschiebung in den Schlafrhythmen des Gespenstes, und es wacht plötzlich tagsüber auf. Es staunt zunächst darüber, wie die Welt aussieht, muss sich aber vor den Menschen verstecken. Im Tageslicht ist es schwarz geworden, und die Menschen fürchten sich.



Das kleine Gespenst spielt manche Streiche und sorgt für Aufregung und Unruhe im Dorf. Bei Jubiläumsfeierlichkeiten hält es ein Spielstück, das eine historische Situation nachspielt, für echt und verjagt alle. Und langsam wird es traurig und vermisst die Truhe und die Nächte, in denen es aktiv war. Einige Kinder finden es und helfen ihm aus der Patsche – am Ende sind wieder alle glücklich.



Das Team der Korbacher Freilichtbühne brachte ein schönes Stück für die ganze Familie auf die Bühne. Es gab einen klaren Handlungsstrang ohne Verwirrungen. Die Zuschauer erlebten ein überzeugendes Gespenst, hinreißend charmant gespielt von Marcos Koutelas – außerdem eine sympathische Schulklasse mit Lehrerin, die gelegentlich ins Geschehen eingriffen und witzige Musikpassagen zwischendrin. Dazu kamen komische Polizisten, die das Publikum zum Lachen brachten und ein sehr kreatives Pferd des Generals bei der historischen Aufführung.



Die anwesenden Kinder auf der Tribüne wurden immer wieder ins Geschehen einbezogen. Die gelegentlichen Tonaussetzer der Verstärkeranlage werden sicherlich bis zur nächsten Vorstellung behoben sein. Die Premiere endete mit einem kleinen Feuerwerk auf der Bühne und viel Applaus seitens des Publikums.

Von Hans Peter Osterhold

