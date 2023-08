Projekt gestartet: Korbacher Schüler bauen Rollstuhl-Rampen aus Legosteinen

Von: Lutz Benseler

Eine ungewöhnliche Lösung für Rollstuhlfahrer: Rampen aus Legosteinen sollen künftig auch in Korbach für mehr Barrierefreiheit sorgen. © Michael Prochnow

In vielen Städten sind sie schon zu sehen: Bunte Rampen aus Legosteinen. Jetzt soll auch Korbach so ein Stück barrierefreier werden. Thomas Ebert, Inklusionsbeauftragter der Stadt, Paul-Zimmermann-Schule, Lebenshilfe und die Beruflichen Schulen starten ein gemeinsames Projekt.

Als „Lego-Oma“ hat Rita Ebel aus Hanau bundesweit Bekanntheit erlangt: Mehr als 100 Rampen hat die 66-Jährige, die selbst im Rollstuhl sitzt, seit 2019 aus den bunten Spielzeug-Bausteinen gebastelt. Die ein- und zweispurigen Rampen liegen vor Läden, Cafés, Stadtbüros und Versicherungsagenturen. Den Korbachern wird sie mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen. „Mit der Hanauer Lego-Oma stehen wir bereits seit einigen Wochen in Kontakt und haben Bauanleitungen und das notwendige Know-How erhalten“, sagt Thomas Ebert. Die Vorbereitungen für das Projekt laufen, nach den Sommerferien soll es schließlich losgehen. „Das Besondere wird sein, dass wir Inklusion gleich mehrfach leben und erleben wollen“, sagt Ebert. Die Rampen werden gemeinsam von Schülern der Beruflichen Schulen Korbach Bad Arolsen – Fachrichtung Sozialwesen – und Schülern der Paul-Zimmermann-Schule gebaut, fachlich unterstützt von den Werkstätten der Lebenshilfe. „Gemeinsam wollen wir mindestens drei Rampen bauen“, erklärt der Inklusionsbeauftragte. Die fertigen Auffahrhilfen wiederum helfen Menschen, die mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, Barrieren wie Stufen oder hohe Bordsteine zu überwinden.

Für die späteren Einsatzorte hat Ebert schon ein paar Ideen, Gewerbetreibende oder auch Privatleute, die Interesse an einer Rampe haben, können sich aber auch noch an ihn werden. Dabei seien auf Absprache auch Rampen mit Logo und Schriftzug möglich. Voraussetzung ist, dass die zu überwindende Hürde nicht höher als eine Treppenstufe ist. „Das gesamte Projekt erfolgt ehrenamtlich“, sagt Ebert. Sponsoren für die Finanzierung des erforderlichen Baumaterials wie Kleber und Steine stünden bereit, auch die Stadt Korbach unterstütze das Projekt.

„Natürlich ist uns Nachhaltigkeit sehr wichtig – so werden wir in der Schülerschaft um gebrauchte Legosteine als Spende bitten.“ Wer Legosteine für das Projekt abgeben möchte, kann das auch montags von 9 bis 12 Uhr im Korbacher Rathaus, Sozialamt, Raum B116, tun oder nach Absprache via inklusion@korbach.de.

Montiert werden die Rampen voraussichtlich in den Räumen der Paul-Zimmermann-Schule, im Spätherbst sollen die ersten fertig sein.