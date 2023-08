Projekt „Stoffwechsel“ des Jobcenters hilft sozial benachteiligten Menschen

Von: Stefanie Rösner

Präsentieren Ergebnisse von „Stoffwechsel“: von links Gerhard Brühl (Kreishandwerkerschaft), Projektleiterin Heide-Rose Barbe, Heike Weinreich vom Jobcenter und die Näherinnen Anna Prier und Helena Haak. © Stefanie Rösner

Oft landet alte Kleidung in Sammelcontainern, und wenn sie nicht mehr einwandfrei ist, gilt sie als Müll. Viel nachhaltiger ist es, wenn aus Altem Neues wird, wie beim Projekt „Stoffwechsel“ des Jobcenters Waldeck-Frankenberg: Zwei Näherinnen stellen aus gebrauchter Kleidung neue Anziehsachen, Dekoartikel und Taschen her.

Korbach – Bedürftige Menschen dürfen sich in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in Korbach an der aufgewerteten Kleidung bedienen. „Es ist ein Projekt von sozial benachteiligten Menschen für sozial Benachteiligte“, erklären die Projektleiterin bei der Kreishandwerkerschaft, Heide-Rose Barbe, und Julia Rusch, Pressesprecherin des Jobcenters Waldeck-Frankenberg.

Die Idee dazu entstand bei dem Förderprogramm „rehapro“ beim Jobcenter, bei dem Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen über verschiedene Aufgaben fit gemacht werden sollen für die Arbeitswelt. Die Talente der einzelnen Personen werden dabei berücksichtigt. So war es auch bei Anna Prier und Helena Haak, deren kreative Nähkünste sie nun beim „Stoffwechsel“ unter Beweis stellen.

Diese Arbeitsgelegenheit des Jobcenters hilft Menschen dabei, beruflich wieder aktiv zu werden. Außerdem werden dabei Ressourcen geschont, indem Second-Hand-Ware wiederverwertet wird. Zudem hilft das Upcycling-Projekt bedürftigen Menschen, die sich neue Kleidung nicht leisten können. Sie erhalten die Teile unentgeltlich. Sie können in einer kleinen Kleiderkammer auswählen aus Hosen und Röcken, T-Shirts, Jacken, Blazern und Pullovern, alle nach Größe sortiert. Eine Umkleidekabine steht auch zur Verfügung.

Sortieren, reparieren, verwerten

Anna Prier und Helena Haak nehmen gebrauchte Kleidung von Privatpersonen an, sortieren sie sorgfältig, reparieren hochwertige Stücke und nähen aus nicht mehr verwertbaren Kleidern neue Dinge. Fehlt ein Knopf, ersetzen sie diesen. Wo eine Naht offen ist, wird diese geschlossen. Ist ein Reißverschluss noch gut erhalten, wird er aus einem nicht mehr tragbaren Kleidungsstück herausgetrennt und in ein anderes eingearbeitet. Anna Prier und Helena Haak nähen zudem Kostüme für die Freilichtbühne Korbach.

Gerhard Brühl, der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, zeigt sich begeistert von der Qualität vieler geänderter Kleidungsstücke. Viele davon sehen modisch und neu aus.

Bedürftige, das heißt Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende, können einen Seiteneingang bei der Kreishandwerkerschaft in der Christian-Paul-Straße 5 nutzen, um in die Räume von „Stoffwechsel“ zu gelangen und Kleidung anzuprobieren und mitzunehmen. Ebenfalls dort können Menschen gebrauchte Kleidung abgeben, die sie nicht mehr benötigen.

Bereits seit März 2022 läuft das Projekt „Stoffwechsel“. Die Beteiligten hoffen darauf, dass das Projekt auch weiterhin vom Jobcenter gefördert wird, so lange Bedarf besteht.