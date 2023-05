„Rhythmische Selbstbefreiung“ in den 70ern: Musikalisch aufregenden Zeiten in Korbach

Von: Lutz Benseler

Beim dritten Waldecker Rockfestival 1972: das „Arbeitskollektiv für rhythmische Selbstbefreiung“. © pr

Es waren musikalisch aufregende Zeiten, die späten 60er und frühen 70er Jahre in Korbach mit vielen Bands. Dieter „Diller“ Westmeier und Günter „Stucky“ Stückler erinnern sich an einige von ihnen.

Korbach – „Diller“, der heute in Berlin lebt, hat auch musikalisch bewegte Zeiten hinter sich. Da gab es beispielsweise „Whispering Wind“, eine Korbacher Folk-Gruppe Ende der 1960er: Neben ihm selbst spielten Dirk Seehawer, Inge Tanke und Jacki Jzycky mit.

Als eine ironische Anspielung auf den Sprachduktus der 68er Studentenbewegung lässt sich der Name der Band „Arbeitskollektiv für rhythmische Selbstbefreiung“ interpretieren. Aber vielleicht war die Musik für die Jugendlichen im damaligen Kleinstadtmilieu tatsächlich ein Stück „Selbstbefreiung“. Zur Combo gehörten im Kern Günter „Stucky Stückler“ (Bass), Gerhard Eigenbrodt (Querflöte), Georg Ludwig (Drums), Henko Henke (Keyboards) und „Diller“ Westmeier (Gitarre, Tenorsaxofon). Nach Bedarf kamen auch Dirk Seehawer (Guitar) oder auch Gerd Udo Heinemann (Gitarre) und andere hinzu. Der Name und die Querflöte deuten es schon an: Musikalisch war die junge Band schon etwas ambitionierter.

„Später hatte Udo Heinemann eine Truppe aus Arolsen zusammen, bei der ich dann Bass spielte: Zowie“, erinnert sich Westmeier. Mit dabei waren außerdem Thomas Güttler (Keyboard), Rolf Emde (Drums) und Udo Zölzer (Gitarre).

Günter „Stucky“ Stückler, der heute in Altdorf bei Nürnberg lebt, startete seine musikalische Karriere etwa 1967 bei der Beat-Band „WE“, die im Raum Meineringhausen aktiv war. Darauf folgte bis etwa 1969 „Dream“, die Schulband der Alten Landesschule. Die Besetzung: Peter Anders (Bass), Gerhard „Fiffi“ Eigenbrod (Gitarre), Thomas Pawelec (Gitarre), Günter „Stucky“ Stückler (Gesang) und Jürgen „Wooly“ Wohlfart (Schlagzeug). Stückler konvertierte dann zum DJ: „Anfangs in der Berndorfer Tropicana, dann war ich mit Bird und Diller DJ der ersten Stunde im Schinderhannes unter Hermann Meyer, dann Rolf Woschke.“

Ein kurzes Engagement in der musikalisch eher leichtgewichtigen Arolser Disco „Crazy Piano“ brachte ihm schließlich den Beinamen „Bubble Gum Stucky“ unter seinen strengen Underground-Freunden ein. „1973 habe ich dann meine Zelte hier abgebrochen und in Berlin neu aufgebaut.“

Auch Diller führte es in die Spreemetropole. „Nachdem ich Oktober 1979 nach Berlin gegangen bin, war Heinemann schon da und spielte bei ‘Pille Palle und die Ötterpötter’. Wegen interner Umbesetzungen fragte er mich, ob ich bei ihnen Bass spielen wolle. Keine Frage – ich war dabei.“ Mit „Pille Palle“ und anderen Formationen führte es ihn aber immer wieder zurück nach Korbach: „In den Annalen des AKFs und auch Hessentags tauchen wir dann immer wieder auf“, sagt Westmeier. Und auch in Söhnen Scheune gehörte „Diller“ fast zum Inventar.