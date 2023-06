Schluss mit Schuss: Korbacher Freischießen endet mit Präsentation der Formationen

Von: Lutz Benseler

Böllern bei St. Barbara: Beliebt bei Bürgermeistern und Besuchern. © Lutz Benseler

Jedes Schützenfest hat mal ein Ende: Gemütlich haben die Formationen der Korbacher Schützengilde das Freischießen am Montag mit vielen Gästen im Schießhagen ausklingen lassen.

Korbach – Und wieder „Rumms“: Laute Böllerschüsse hallen ab Mittag über die Stadt: Die Gäste der Schützengilde lassen es mit der Kanone der Bruderschaft Sankt Barbara ordentlich krachen. Mit dem zweirädrigen Vorderkarren und dem in der Olsberger Hütte gegossenen Kanonenrohr ist sie nicht nur ziemlich laut, sondern auch ein echter Hingucker.

Ansonsten geht es im Schießhagen am fünften Freischießentag ruhiger zu: Die einzelnen Formationen haben gegen Mittag Stellung bezogen und Gäste geladen, die sie bewirten und betreuen. Ein gemütlicher Ausklang mit Anekdoten und Geschichten. Eine Tradition fehlt allerdings: Die Burschenkompanie entführt sonst am letzten Tag des Korbacher Freischießens Geschäftsleute und Politiker und lässt sie gegen Spenden wieder frei. Diesmal gab es keine Gerichtsverhandlungen am stilisierten Galgen.

Flexibilität war in der Nacht von Sonntag auf Montag gefragt: Die Portemonaichenwäsche mussten die Schützen spontan verlegen. Wegen Verletzungsgefahr hatte die Stadt den Rathauskump kurzfristig gesperrt. Der Brunnen sei zwar schon gereinigt gewesen, bei der letzten Abnahme sei aber aufgefallen, dass die Aufsätze für den inneren Ring zu weit in den Brunnen hineinragten, erläuterte Bürgermeister Klaus Friedrich. Aber wo ein Bursche ist, ist auch ein Wille oder ein Loch im Zaun: Kurzerhand sprangen die jungen Männer in den Teich im Stadtpark. Das sei auch in Ordnung gewesen, auch wenn das Wasser etwas nach Ente geschmeckt habe, berichtet ein Teilnehmer.

Fotos: Freischießen-Ausklang in Korbach Fotostrecke ansehen

Der Montag hatte mit dem Rapport der „Pulwerköppe“ beim Bürgermeister begonnen: Laut Protokoll haben die Nachtwächter am Freischießenmontag dem diensthabenden Stadtherrn Bericht zu erstatten, wie das Freischießen gelaufen ist.

Zu Gast war außerdem eine knapp 20-köpfige Delegation der Schützengilde Gildehaus (Niedersachsen) bei Bad Bentheim an der deutsch-holländischen Grenze. „Wir pflegen seit mehr als 20 Jahren unsere Freundschaft“, sagte der gebürtige Korbacher Christian Thomas, der den Kontakt zu seiner alten Heimat hergestellt hatte. Die Gildehäuser übergaben einen Sandstein mit den Wappen ihrer Schützengilde und der Pioniere mit der Aufschrift „In Freundschaft 2023“. „Es war eine tolle Stimmung, wir sind gut aufgenommen worden“, sagte Frank Beckmann.