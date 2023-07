Korbacher Schulleiterin Nina Ionescu in den Ruhestand verabschiedet

Schlüsselübergabe an der Paul-Zimmermann-Schule: die neue kommissarische Rektorin Britta Kleine, die verabschiedete Schulleiterin Regina „Nina“ Ionescu und Petra Theißen vom Staatlichen Schulamt. © Karl Schilling

Eine Ära ging am Donnerstag an der Paul-Zimmermann-Schule zu Ende: Petra Theißen vom Staatlichen Schulamt in Fritzlar verabschiedete die Rektorin Regina „Nina“ Ionescu in den Ruhestand.

Korbach – 40 Jahre stand Regina Ionescu im Schuldienst, 30 Jahre unterrichtete sie an der Korbacher Förderschule, 17 Jahre war sie die Schulleiterin. Zu ihrer Nachfolgerin ernannte Theißen – zunächst kommissarisch – die Konrektorin Britta Kleine.

„Wortzeugnis“ der Schülervertretung

Ionescu habe sich sehr auf den Abschied gefreut, sagte Britta Kleine beim Festakt in der Turnhalle. Aber Ruhestand? „Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen“, denn Ionescu habe noch viel vor. Damit sie ihre Kompetenzen in ihrer neugewonnenen Freizeit „zielgerichtet“ einsetzen könne, habe ihr die Schülervertretung ein „Wortzeugnis“ ausgestellt:

Acht Jungen und Mädchen bewerteten humorvoll und wohlwollend ihre Arbeitsleistung, Bewegungsfähigkeit, Kenntnisse in Deutsch, Religion und Mathematik, ihr Sozialverhalten, Gesundheit, Kreativität und ihr Interesse am Digitalen.



„Ich werde euch so unendlich vermissen!“

Das Zeugnis sei „angemessen“, befand Ionescu lächelnd. „Ihr seid das Größte“, rief sie allen Schülern bewegt zu. „Nur wegen euch bin ich morgens aufgestanden, nur wegen euch habe ich so viele Jahre durchgehalten“, betonte sie. „Ihr seid alle tolle Menschen, ich habe viel gelernt von euch, ihr habt mein Leben bereichert – ich werde euch so unendlich vermissen! Danke, dass es euch gibt.“



In ihren knapp 20 Jahren als Rektorin seien einige Hürden zu überwinden gewesen, sagte Ionescu. Sie erinnerte an die Einrichtung der Ganztagsschule mit den dafür erforderlichen Umbauten, an die Inklusion oder den Frust mit den Computerprogrammen des Landes. Sie würdigte namentlich einige Wegbegleiter – und ihr Kollegium, das für sie wie eine große Familie gewesen sei. „Ihr seid eine lebendige und engagierte Truppe“, ohne die eine Leitung nichts sei.



In selbstgemalten Karrikaturen charakterisierten Silke Begas, Carola Biermann und Stefan Schütz vom Personalrat ihre Chefin und deren kleine Schwächen – sie musste die passenden Episoden dazu selbst erzählen.



Korbach die Treue gehalten

Die Dezernentin Petra Theißen ließ den Werdegang der gebürtigen Korbacherin Revue passieren, die ihre Heimatstadt nur von 1978 bis 1983 zum Studium in Köln verlassen hat. Nach dem Referendariat an der Paul-Zimmermann-Schule bekam sie keine feste Stelle, sie unterrichtete als Kunst- und als Sprachheillehrerin in Adorf, Willingen und Usseln. Mit Erfolg beantragte sie 1996 beim Schulamt die Anstellung an der Paul-Zimmermann-Schule, wo sie 2002 Konrektorin und 2005 kommissarische Leiterin wurde. 2007 erhielt sie die endgültige Berufung als Rektorin.

Sie habe ihre Arbeit mit Liebe gemacht, humorvoll, den Schülern stets zugewandt, „ein bisschen chaotisch“, aber sie sei stets eine verlässliche Schulleiterin gewesen. Sie habe dem Kollegium Freiräume gegeben und einiges angestoßen: das Prädikat „Gesundheitsfördernde Schule“, die Praktika, die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Humboldt-Schule. Sie habe die Schule nach außen geöffnet.

„Perfekte“ Schulleiterin

Die nach dem langjährigen Korbacher Bürgermeister Paul Zimmermann benannte Schule habe einen „hervorragenden Ruf“ und „ein überzeugendes Profil“, sie sei ein unverzichtbarer Bestandteil der heimischen Bildungslandschaft, erklärte Bürgermeister Klaus Friedrich. „Das ist auch dein Erfolg.“ Er dankte Ionescu für ihre gute und kontinuierliche Arbeit, die sie mit Humor, Fleiß, organisatorischem Talent und Aufgeschlossenheit geleistet habe. „Du hast es perfekt gemacht.“

Viele erlebnisreiche, anstrengende, fröhliche und erfüllte Jahre lägen hinter Ionescu, erklärte Antje Jacob vom Elternbeirat. Jetzt habe sie Zeit für Dinge, die sie schon immer machen wollte, diese Zeit solle sie mit allen Sinnen genießen. „Wir werden Sie vermissen, danke für alles, was Sie für die Schüler geleistet haben.“



Weitere gute Wünsche kamen vom Vorsitzenden des Fördervereins, Ralf Jacob, von der Willinger Schulleiterin Barbara Pavlu und dem Leiter der Frankenberger Kegelbergschule, Harald Vogler.



Musik, Tanz und Gesang

Vier Schülerinnen der Tanz-AG führten unter der Leitung von Irma Querl einen Tanz auf. Das Kollegium verabschiedete Ionescu mit dem auf sie auf sie in „Nina, Nina“ umgedichteten „ABBA“-Hit „Mama mia“ und einem von ihr extra gewünschten „Boomwhacker-Konzert“ zum brandneuen Song „Flowers“ von Miley Cyrus. Zum Abschluss sangen Britta Kleine, Ina Schäfer und Kai Schotter den „Beatles“-Klassiker „Let it be“.

Ionescu bekam viele kreative Geschenke zur Gestaltung ihrer Freizeit. Mit einem Sektempfang in der Mensa klang der Festakt aus. -sg-