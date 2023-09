Seifenkistenrennen in Meineringhausen mit guter Stimmung am Streckenrand

Von: Wilhelm Figge

Teilen

Durch schwungvolle Kurven ging es beim Seifenkistenrennen in Meineringhausen. © Wilhelm Figge

Schwungvolle Kurven, jubelnde Zuschauer und abenteuerliche Konstruktionen, die durch Meineringhausen sausen: Erstmals hat der Dorfverein zum Seifenkistenrennen eingeladen.

Korbach-Meineringhausen – Formel-1-Boliden und Rallye-Legenden, Rettungswagen und Feuerwehrautos, Viehtränken auf Rädern und ein Wikingerschiff: Ein buntes Starterfeld ist beim ersten Seifenkistenrennen zusammengekommen, zu dem der Meineringhäuser Dorfverein am Wochenende eingeladen hat. 45 Starter wagten es, die Strecke hinunterzusausen, die in den Straßen Holzweg und „Am Unterborn“ abgesteckt war – knapp 200 Meter inmitten von Heuballen, Bandenwerbung und Zuschauern am Streckenrand.

Nach einem freien Training am Samstag standen am Sonntag die beiden Wertungsläufe an. 35, 34, 33 Sekunden: Am laufenden Bande versuchten die Piloten, sich gegenseitig zu unterbieten. In der Seniorenklasse sicherten sich Kirschenburschen alle Podestplätze: André Bracht legte mit 32,66 Sekunden den besten Lauf des Tages hin. Ihm folgten Philipp Schäfer und Jonas Bangert. Bei den Junioren setzte sich der zehnjährige Alexander Imöhl aus Marsberg durch, vor dem zwölfjährigen Marvin Hartwig aus Nieder-Ense und dem neunjährigen Karl Sippel-Heine aus Korbach. Zwischendurch gab es für die jüngsten Bobby-Car-Rennen – da freute sich jeder über einen Preis.

Die Idee war vergangenes Jahr bei der Kirmes entstanden, erklärt Friedhelm Schmidt als Vorsitzender des Dorfvereins. Er sei etwas skeptisch gewesen – doch angesichts der guten Stimmung an der Strecke, des Einsatzes der Konstrukteure und Fahrer und dem Spaß beim Selber-Fahren sei es eine rundum gelungene Veranstaltung. Dazu gehörte auch eine Warm-Up-Party an der Linde bei der Kirche sowie ein Gottesdienst, der das Thema Seifenkisten aufgriff. „Es sind kreative Köpfe dabei“, hält Schmidt fest: Da ist die gelb-schwarze „Siegerente“ mit vielen Teilen aus einem Rollstuhl. Auch Komponenten aus Einkaufswagen oder Viehtränken finden sich, ganz zu schweigen von vielen kreativen Holzarbeiten.

Marc-André Schaub aus Vellmar hat beispielsweise ein Wikingerschiff gebaut. Er sei völlig ohne Vorwissen in den Wettbewerb reingegangen, habe sich im Baumarkt mit Teilen eingedeckt und sich für komplexe Anlagen wie die Lenkung Tipps im Internet geholt. Eine klassische Seifenkiste hat derweil Carolin Saure aus Meineringhausen gebaut. Einen Monat hat das gedauert – vor der ersten Fahrt hatte sie dann doch Sorgen. Gut, dass es ein freies Training gab: „Gestern bin ich erstmals gefahren – und kam an“, berichtet sie erleichtert. Nicht alles müssen die Konstrukteure selber machen: David Udolph aus Niederense besorgte sich kritische Komponenten wie Lenkung und Bremse über das Internet, die Karosserie entstand in Eigenarbeit. Die Sicherheit gehe vor. Sohn Oscar, der am Steuer sitzt, findet das Rennen cool und sagt: „Ich mach das ganz vorsichtig. Aber jetzt habe ich mich auch schon eingefahren.“

Ganz ohne Unfälle läuft ein Seifenkistenrennen nicht ab. Beim freien Training blieb es bei Materialschaden, im Wertungslauf zog sich die junge Pilotin Liana Hartwig ein paar Blessuren zu. Als sie eine Medaille bekam, konnte sie schon wieder lachen. Und auf die Frage, ob sie nächstes Jahr wieder mitmacht, lautet die Antwort immerhin „Vielleicht.“ (wf)

Bilder vom Seifenkistenrennen in Meineringhausen Fotostrecke ansehen