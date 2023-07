Kleines Gespenst und Sugar: Freilichtbühne Korbach freut sich auf Premieren am Samstag

Von: Philipp Daum

Sugar – Manche mögen’s heiß: Das Abendstück wird in diesen Tagen noch fleißig geprobt. Am kommenden Samstag, 8. Juli, feiert die Aufführung der Korbacher Freilichtbühne um 20 Uhr ihre Premiere. © Lutz Benseler

Es ist so ziemlich alles vorhanden an Gefühlen beim Ensemble der Korbacher Freilichtbühne. „Vorfreude, Nervosität und blanke Nerven sind bei uns derzeit gut ausgeprägt“, sagt Vorsitzende Sabine Lessing mit Blick auf die Premieren des Familienstücks „Das kleine Gespenst“ und des Abend-Schauspiels „Sugar – Manche mögen’s heiß“ am Samstag, 8. Juli.

Natürlich fieberten die Darstellerinnen und Darsteller dem Start der Saison entgegen. „Die Rollen sind lange gefunden, die Texte sind lange gelernt. Es kann also endlich los gehen“, sagt Sabine Lessing.

Allerdings habe man es auch mit erschwerten Bedingungen zu tun. Die Ton- und Scheinwerfertechnik habe zu Beginn dieser Woche noch nicht richtig funktioniert. „Das sind viele kleine Handgriffe, irgendwann muss eine Bühne auch mal ausgeleuchtet werden. Bei uns brennt es zeitlich schon lichterloh. Am Donnerstag und Freitag stehen die Generalproben auf dem Programm.“ Auch einige Kleinrequisiten müssen nach Auskunft der Vorsitzenden der Freilichtbühne noch platziert werden. „Hier ein Gardinchen, dort ein Deckchen – viele Kleinigkeiten sind noch zu erledigen.“

Rund 50 Darstellerinnen und Darsteller stehen für beide Stücke auf der Bühne. „Seit vier Wochen treffen wir uns hier wirklich nonstop abends ab 16 oder 18 Uhr auf dem Gelände der Freilichtbühne und gehen gegen 22, 23 Uhr nach Hause. Das zieht sich fort bis zur Premiere – ab 8 Uhr morgens am Samstag wird auf der Bühne und drumherum viel Gewusel herrschen. Auf den letzten Metern sind in aller Regel auch noch tausend Sachen zu tun. Sind alle Kostüme da, muss vielleicht noch einmal was gebügelt werden? Solche Fragen und Problemchen werden dann noch schnell gelöst“, sagt Sabine Lessing.

Besonders gespannt ist das Korbacher Ensemble natürlich auf die Reaktionen des Publikums. Ein großer Vorteil ist, dass am Freitagabend schon einige Zuschauer bei der Generalprobe des Stücks „Sugar – Manche mögen’s heiß“ dabei sind – die Waldeckische Landeszeitung ehrt an diesem Abend nämlich ihre Zustellerinnen und Zusteller auf der Freilichtbühne. „Wir freuen uns, bei der Generalprobe erstmals vor einem kleinen Publikum spielen zu können“, sagt Sabine Lessing.

Familienstück: Das kleine Gespenst feiert am Samstag, 8. Juli, um 15 Uhr Premiere auf der Freilichtbühne. © Philipp Daum

Wie beide Stücke bei den Zuschauern ankommen, wird sich aber erst am kommenden Samstag bei den Premieren zeigen. „Es ist eigentlich jedes Jahr dasselbe. Wir haben bei den Proben einen Mörderspaß und finden manche Szenen urkomisch. Dann spielen wir diese Szenen vor Publikum und der Zuschauer reagiert gar nicht. Dafür wird an Stellen gelacht, wo wir es überhaupt nicht für möglich gehalten haben“, sagt die Vorsitzende der Korbacher Freilichtbühne.

Trotz der zahlreichen Dinge, die bis zum Premierentag noch erledigt werden müssten, sei die Vorfreude im gesamten Ensemble spürbar. „Wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Ich bin mir sicher, dass unser Publikum dies auch spüren wird“, sagt Sabine Lessing.

Hier gibt es Karten für beide Stücke

Die Hauptfigur im Familienstück „Das kleine Gespenst“ (Premiere am Samstag, 8. Juli, um 15 Uhr auf der Freilichtbühne) ist ein friedliches, kleines Nachtgespenst, das niemandem etwas zuleide tut – außer, man ärgert es. Es lebt auf Burg Eulenstein und jede Nacht zur Geisterstunde erwacht es und trifft sich oft mit seinem Freund, dem alten Uhu Schuhu. Die beiden philosophieren über alles Mögliche, unter anderem auch immer wieder über den allergrößten Wunsch des kleinen Gespenstes: Es möchte die Welt einmal bei Tageslicht sehen.

Das Abendstück „Sugar – Manche mögen’s heiß“ feiert am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr Premiere auf der Freilichtbühne. Es spielt im Chicago der 1920er-Jahre. Joe und Jerry, zwei chronisch mittellose Jazz-Musiker, werden unfreiwillig Zeugen eines Blutbades. Ihnen ist klar, dass ihre Lebenserwartung als einzige Zeugen eines Mafiamordes eher gering ist. Sie beschließen, nach Florida zu fliehen – allerdings nicht, ohne sich vorher die Beine zu rasieren, denn ihre Mitreisegelegenheit bietet sich in Gestalt einer Damenkapelle.

Karten für beide Stücke – auch für die weiteren Aufführungen – gibt es im Vorverkauf auf der Homepage der Korbacher Freilichtbühne, die Reservierungen sind unter flb-korbach.de möglich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.