Söhnen Scheune in Korbach war Kult

Von: Lutz Benseler

Söhnen Scheune: Ein kleines Woodstock am Korbacher Stadtrand. © Lutz Benseler

„Reuzen raus! Roadies rein!“ – unter diesem Motto haben die Korbacher seit 1973 in Söhnen Scheune gefeiert. Angesagt waren rockige Nächte mit garantiert „hornfreien“ Zonen: die Rinder (Reuzen) blieben draußen.

Korbach – Die sonst landwirtschaftlich genutzte Scheune von Helmut Söhne, an der Bundesstraße hinter dem Ortsausgang Korbach in Richtung Dorfitter gelegen, war im Laufe der Jahre zu einer Institution geworden. In den 1970er- und 1980er-Jahren war sie der Inbegriff rauschender Feste und Live-Konzerte. Über Dutzende von kleineren Events hinaus waren insbesondere zu Pfingsten die mehrtägigen Festivals mit „Live-Mucke“, teilweise mit dem Korbacher Stadtjugendring und dem Jugendhaus organisiert, früher ein fester Bestandteil im Kalender vieler Korbacherinnen und Korbacher.

Erinnert sei an Lokalmatador Diller (Dieter Westmeier) und die Bands Pille, Palle & die Ötterpötter, Zoowie oder Freebird. Auch Gruppen aus England und kurz vor der Wiedervereinigung auch aus der DDR traten schon in der Scheune auf. Das Rote-Sense-Team, die Thekenmannschaft der Scheune, kümmerte sich viele Jahre ums Wohl der Gäste.

Die Feten waren Kult, die Bedingungen anfangs rustikal: Mehr Komfort als ein Dach über dem Kopf hatte die Scheune nicht zu bieten. Toiletten beispielsweise gab es nicht, wen ein Bedürfnis ereilte, der musste raus in die Brennnesseln. Dafür stand aber ein Nachtlager bereit: Wenn’s mal wieder später wurde, ließ man sich einfach ins Stroh plumpsen. Später baute Helmut Söhne die Scheune partygerecht aus.

Die Band „PPÖP“ in den frühen 1980er Jahren bei einem Konzert in Söhnen Scheune. © pr

Musikalisch hatte Söhnen Scheune viel zu bieten: Schon in den 1970ern ließ es Dieter „Diller“ Westmeier dort regelmäßig zu Pfingsten zunächst mit seiner damaligen Gruppe Cowie krachen. Der frühere Diskjockey im Korbacher „Schinderhannes“ lebte zwar seit 1979 in Berlin. Aber mit seinen Konzerten lockte er regelmäßig nicht nur „die alten Säcke“ – wie er sagt – hinterm Ofen hervor.

Zusammen mit Michael Stein, Frank Augustin, Rainer Glienke, Jochen Staadt und dem Bad Arolser Gerd Udo Heinemann spielte Westmeier ab Ende der 70er mit der Deutsch-Rock-Band „Pille Palle und die Ötterpötter“, die vom Kreuzberger Kiez aus auch in Korbach alsbald ein Begriff wurde. Dabei war „Diller“ wiederholt zu Gast in Söhnen Scheune, denn Helmut Söhne und Dieter Westmeier machten 1973 gemeinsam Abitur. Als „PPÖP“ hat die Band übrigens bis heute Bestand.

2013 lud Besitzer Helmut Söhne noch mal zur Geburtstagsparty nach 40 Jahren Scheunenpartys. Mit von der Partie waren Söhnes Schulfreunde – die Musiker Dieter „Diller“ Westmeier (Berlin) und Dirk Seehawer. Vor einem Jahr ist der Diplom-Landwirt, Kohlenhändler und Musikidealist mit 69 Jahren gestorben. Ein ursprünglich von „Diller“ und Freunden für Anfang Juni geplantes Memorial-Konzert für Helmut Söhne kommt leider nicht zustande.

