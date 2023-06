Sommer, Sonne, Lärm: Anwohner beschwert sich über Ruhestörungen im Korbacher Stadtpark

Von: Lutz Benseler

Der Stadtpark in Korbach: Nach Angaben der Stadt kontrolliert die City-Streife regelmäßig das Gelände in der Nacht. © Philipp Daum

Laue Sommerabende locken die Menschen bis spät in die Nacht ins Freie. Nicht jeder freut sich darüber: Adam Sczygiol, Anwohner der Heerstraße, klagt über zunehmende nächtliche Ruhestörungen im Korbacher Stadtpark.

Korbach – Die Stadt reagiert eigenen Angaben nach auf die Beschwerde und ergreift Maßnahmen, um die Situation zu verbessern. Laut Sczygiol verursachen Jugendgruppen mit lauter Musik und Geschrei bis in die frühen Morgenstunden vor allem vor Feiertagen und an Wochenenden erhebliche Probleme. Besonders in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni sei es bis 4 Uhr morgens zu lautem Geschrei gekommen, das schließlich in einer Schlägerei gipfelte, berichtet der Korbacher.

Er appelliert an die Verantwortlichen, dringend etwas gegen diese Belästigungen zu unternehmen: „Ich bin seit 31 Jahren Schichtarbeiter bei Continental, wir wohnen hier in der Heerstraße seit neun Jahren, und die Situation war noch nie so extrem wie dieses Jahr. Der nächtliche Lärm macht mich krank, weil ich nicht ausschlafen kann“, sagt der Korbacher.

Die Stadt Korbach steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit Adam Sczygiol. „Wir nehmen seine Hinweise ernst“, sagt Ralph Buchloh, Büroleiter des Bürgermeisters. Das Ziel sei es, den Stadtpark zu einem angenehmen Ort für alle Bewohner zu machen, unabhängig von ihrem Alter. Die Stadt bedauere die Unannehmlichkeiten, die durch das Verhalten einiger Jugendlicher entstanden sind, und ergreife Maßnahmen dagegen.

Buchloh: „Wir haben das Areal in die regelmäßigen Nachtkontrollen der City-Streife aufgenommen und hoffen, dass wir so potenzielle Ruhestörer abschrecken und eine sichere Atmosphäre für alle Besucher und Anwohner schaffen können. Gleichzeitig werden wir die Hinweise an unseren Street-Worker im Jugendhaus weitergeben. Ziel ist es dabei, eine offene Dialogplattform zu schaffen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen und Interessen besser zu verstehen.“

Durch den Aufbau einer positiven Beziehung könnten möglicherweise gemeinsame Lösungen gefunden werden, die sowohl ihre Bedürfnisse als auch die Ruhe der Anwohner berücksichtigten. Informationen über die erwähnte Schlägerei lägen der Stadt indes nicht vor, so Buchloh.

Angesichts der aktuellen Witterungsbedingungen seien alle öffentlichen Grünanlagen, einschließlich des neugestalteten Stadtparks, verständlicherweise stark frequentiert. Zudem seien innerstädtische Bereiche leider immissionsmäßig immer etwas stärker belastet als Wohngebiete oder Randlagen. Dafür habe diese Lage andere Vorteile.