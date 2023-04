Speedmarathon Waldeck-Frankenberg -Wenige zu schnell unterwegs

Von: Marianne Dämmer

Temposünder im Blick: Mit der Laserpistole hat Polizeioberkommissar Stefan Frese beim Speedmarathon unter anderem in der Flechtdorfer Straße in Korbach die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. © Marianne Dämmer

Eher wenige Verstöße wurden am Freitag beim Speedmarathon, dem europaweitem Blitzer-Tag, im Polizeibezirk Korbach festgestellt.

Waldeck-Frankenberg – Das berichtete Polizeioberkommissar (POK) Stefan Frese in einer ersten Zwischenbilanz am Nachmittag. Von rund 200 gemessenen Fahrzeuge waren 17 zu schnell, mit einer Ausnahme lagen alle im Verwarngeld-Bereich. Ein Fahrer muss allerdings mit einem Punkt in Flensburg rechnen: Er war in der 30er-Zone in Ober-Ense mit Tempo 60 unterwegs, so Frese.

Zwischen 6 und 22 Uhr ging die Polizei an vielen Messstellen im Landkreis gestern mit Geschwindigkeitsmessungen gegen Raser vor. Die Beamten waren mit Laserhandmessgeräten, mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessgeräten im Einsatz sowie in zivilen Polizeifahrzeugen, die mit geeichter Messtechnik ausgerüstet sind und die Verstöße per Video beweissicher aufnehmen.

Im Polizeibezirk Korbach waren die Polizeioberkommissare Stefan Frese und Michael Nieder mit ihrer Kollegin, der Kommissar-Anwärterin Viviane Traudt, mit einer Laserpistole unterwegs. Als Messstellen wurden in erster Linie Unfallschwerpunkte ausgesucht sowie Stellen, wo viele Fußgänger unterwegs sind und an denen oft zu schnell gefahren wird, erklärte POK Frese.

Zu schnell: Kommissaranwärterin Viviane Traudt und POK Michael Nieder kontrolieren eine Autofahrerin, die zu schnell unterwegs war. © Marianne Dämmer

Während sie in Eppe und Willingen keine Verstöße verzeichneten, musste Michael Nieder in der Flechtdorfer Straße in Korbach kurz nacheinander eine Autofahrerin und einen -fahrer an die Seite winken, weil sie zu schnell unterwegs waren. „Ich war voll in Gedanken“, sagte die Frau, die 62 anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer drauf hatte – mehr als hundert Meter, die sie bereits im Stadtgebiet unterwegs war.

Genauer Durchblick: POK Stefan Frese an der Laserpistole. © Marianne Dämmer

„Wir messen nicht direkt ab dem Ortsschild, sondern geben immer einen Kulanzweg von rund einhundert Metern. Außerdem ziehen wir noch drei Stundenkilometer Messtoleranz ab“, erklärt Stefan Frese. Damit war die Frau neun Stundenkilometer zu schnell und musste ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro zahlen. „Der Verwarngeld-Bereich geht bis 55 Euro, ab 60 Euro machen wir eine Anhörung, dann ist die Bußgeldstelle verantwortlich“, sagt Stefan Frese. Alles wird genau dokumentiert, auf der Wache werden später noch Messprotokolle am PC erstellt. Geschaut wird bei Tempokontrollen auch auf andere mögliche Verstöße, etwa gegen die Gurtpflicht.

Die Polizei hatte die Aktion im Vorfeld wieder angekündigt, um auf die Gefahren und Folgen von Raserei aufmerksam zu machen: Zu hohes Tempo ist häufigste Unfallursache in Hessen. (Von Marianne Dämmer)