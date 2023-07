Stadt Korbach ehrt erfolgreiche Athleten beim Altstadt- und Kulturfest

Von: Marianne Dämmer

Teilen

Sportlerehrung der Stadt Korbach beim Altstadt- und Kulturfest © Marianne Dämmer

Insgesamt 149 Sportlerinnen und Sportler hat die Stadt Korbach für ihre außergewöhnlichen sportlichen Leistungen im Sportjahr 2022 ausgezeichnet.

Korbach – 149 Sportlerinnen und Sportler hat die Stadt Korbach für ihre außergewöhnlichen Resultate auf internationaler Ebene, auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene im Sportjahr 2022 am Sonntag im Rahmen des Altstadt- und Kulturfestes ausgezeichnet. Auch ihre Trainer und Betreuer wurden geehrt.

„Für die die Stadt Korbach steht die Auszeichnung bei der Sportlerehrung symbolhaft insbesondere auch als Anerkennung für die Verbindung von Menschen über Alters-, Sprach- und kulturelle Grenzen, sogar über Landesgrenzen hinweg“, sagte Bürgermeister Klaus Friedrich, der zusammen mit Stadtverordnetenvorsteherin Lieselotte Hiller die Urkunden und Ehrennadeln überreichte.

149 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet Twirlingabteilung des TSV 1850/09 Korbach: Dilara Ataseven, Liv Bökemeier, Lucienne Faust, Finnja Fröbig, Lilly Glanz, Arina Haas, Laura Hoos, Lea Hülsmann, Leonie Kirsche, Carla Lopez, Larissa Neige, Johanna Niemann, Shayla Reisch, Elis Repp, Elisa Rinne, Merle Schöttner, Lynn Schröder, Felina Thormeyer mit ihren Trainerinnen Nadja Buda und Corinna Neige.

Leichtathletikabteilung des TSV 1850/09 Korbach: Kalliopi Agrelli, Sophia Bangert, Alina Behle, Fenja Behle, Luis Gass, Eckard Kiel, Lea Madeleine Kolberg, Johanna Kleine, Edwin Martin, Nea Mühlenbächer, Zoe Müller, Lara Nagel, Frederic Neumann, Samea Onyeche, Pauline Pfannstiel, Jana Pirogov, Lilli Pirogov, Diana Richter, Ella Sarnowski, Sophia Schiffmann, Tatjana Schilling, Emilie Schwabauer, Yonas Solomon, Chayenne Tarhanis, Marion Tenbusch, Lida Tichavova, Valeria Triolo, Luzie Westmeier, Eva-Maria Zürker mit ihren Trainern Manfred Hamel, Kathrin-Marie Rampel, Nadine Simshäuser und Karl-Wilhelm Westmeier.

Bogenschützen SV Rot-Weiß Eppe 1932: Sophie Bielski, Felix Figgen, Charlotte Finger, Robin Hogrebe, Heinz Jacobi, Robin Meyer, Marc Potthof, Vanessa Potthof, Elisabeth Rabe, Emil Rabe, Katja Rabe, Markus Rabe, Oskar Rabe, Julian Rode, Kevin Schlegel, Joeline Schneider mit ihrer Trainerin und selbst erfolgreichen Bezirksmeisterin Bo Alice Bergenthal und ihrem Trainer Christian Bergenthal.

Sportschützen des Sportschützenvereins 1377 Korbach: Karl-Heinz Bock, Heinrich Finger, Christiane Görk, Jens Hübschmann, Hermann-Georg Löwer, Roselies Löwer, Anita Martin, Otto Peter, Dieter Riff, Thorsten Schrauf mit ihrem Trainer und selbst erfolgreichem Sportschützen Sven Carsten Nord.

Tischtennisverein 1994 Korbach: Andreas Boltner, Andrea Eiselt, Thomas Rein mit ihrem Trainer Shymal Saha Lottenburger.

Tennissportclub Korbach: Gunther Böttrich, Rainer Happe, Dirk Jung, Ralf Krüger, Heinz Luckey, Milovan Markovic und Thomas Schäfer.

Boxabteilung des TSV 1850/09 Korbach: Mario Jassmann.

Taekwondoabteilung des TSV 1850/09 Korbach: Arlind Kabashi und Korab Kabashi mit ihrem Trainer Gerd Lange.

Fechtabteilung des TSV 1850/09 Korbach: Nina Schreiber mit ihrem Trainer Julian Köhler.

Verein für das Brettspiel Dame: Thomas Jürgens und Jan Zioltkowski.

Verein der Schachfreunde Korbach: Hannah Germeroth, Benjamin Grön, Leonie Kersting, Andreas Schorn, Aaron Weidenhagen, Martin Wu mit ihrem Jugendbetreuer Wolfgang Käding.

Handballabteilung des TSV 1850/09 Korbach, weibliche Jugend A: Samira Berger, Carolin Brida und Katharina Brida, Anna Elkmann, Johanna Gleumes, Jule Gleumes, Friederike Göbel, Hanna Happe, Kim Hering, Greta Knebel, Lucy Lefringhausen, Beke Mehring und Mia Caecilia Peschel, Emilie Pok, Anna-Lena Reese mit ihrem Trainer- und Betreuerteam Jochen Isenberg, Manfred Schmidt und Carolin Berger.

Männliche Jugend A: Lenz Baraniak, Luis Bracht, Luc Oliver Dietmann und Tobias Engelhard, Benjamin Franke, Tom Grötecke und Niklas Habermann, Maik Jurk, Jannis Kesting, Jannis Laube, Vincent Löbel, Lennart Menke und Michel Pawelczyk, Roman Richter-Schluckebier und Nils Schmittat, Luan Stracke, Luca Uhl, Robin Weinreich, Florian Zacharias mit ihrem Trainerteam Stefan Backhaus, Harald Kirchberg-Marscheider, Markus Schmittat und Joachim Stracke. (red)

„Die vielfältigen sportlichen Aktivitäten in unserer Stadt fördern in hohem Maße ein intaktes Gemeinwesen und ein funktionierendes soziales Miteinander. Sie bieten Menschen den Raum, sich in einer Gemeinschaft aufgehoben und sicher zu fühlen“, sagte der Rathauschef. Gleichzeitig würden die Gesundheit sowie die persönliche Entwicklung durch mannigfaltige Erfahrungen mit und um den Sport gefördert. „Die Korbacher Vereine, für die an dieser Stelle die Sportvereine stellvertretend stehen, sind ein Motor des gesellschaftlichen Lebens“, hob er hervor. Die soziale Funktion unterstütze die Stadt Korbach jährlich mit durchschnittlich rund einer Million Euro für die Unterhaltung von Sportanlagen und Förderung der Vereine.

Da der Erfolg letztendlich viele Mütter und Väter habe, dankte er nicht nur den Sportlerinnen und Sportlern, sondern auch den Trainern, Betreuern, Übungsleitern, Helfern, Eltern sowie den ehrenamtlichen Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern. „Sie alle sind es, die ihre Sportvereine stark machen“, betonte Friedrich.

Die Grüße des Sportkreises Waldeck-Frankenberg überbrachte Vorsitzender Uwe Steuber. Durch das Programm führte Goldmarie Tabea Adam. Für Unterhaltung mit viel Rhythmus sorgte die Samba-Gruppe „Sambistas“ vom Musik-Express Volkmarsen. Außerdem zeigten engagierte Mitglieder der Twirlingabteilung des TSV Korbach in mehreren Auftritten ihr Können. (Von Marianne Dämmer)

Sportlerehrung der Stadt Korbach auf der Rathausbühne Fotostrecke ansehen