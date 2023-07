Parlament beschließt mehrheitlich: Stadt Korbach soll nicht gendern

Von: Philipp Daum

Gendersternchen: Darauf soll die Stadt Korbach in ihren Texten und Veröffentlichungen ab sofort verzichten. Eine entsprechende Empfehlung an die Verwaltung ist der Kern des CDU-Antrags, der am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen wurde. © Christian Ohde/Imago

Jannick Göbel (CDU) forderte einen stärkeren Blick für die Lebenswirklichkeit der Menschen, Bernd Kramer (Grüne) sprach von der heilen Werbefilm-Welt der 50er-Jahre, die es nicht mehr gebe, und Kai Schumacher (Freie Wähler) haderte diesmal spürbar mit der Debattenkultur im Korbacher Parlament.

Dazwischen hätte Jochen Rube (FDP) gerne einen Antrag auf Nicht-Befassung gestellt, und Helmut Schmidt (SPD) warnte vor einer Rückkehr zu den Altherrschaften-Regeln bei Anrede-Formulierungen.

Die Folge: Am Ende fragte sich der eine oder andere Zuschauer, was das Ganze eigentlich sollte?

Am Donnerstagabend befassten sich die Korbacher Stadtverordneten mit den Regeln der deutschen Sprache bei der städtischen Kommunikation. Konkret ging es um einen Antrag der CDU-Fraktion. Sie empfiehlt darin dem Magistrat der Stadt Korbach sowie allen städtischen Eigenbetrieben und weiteren Unternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, in der internen und externen Kommunikation künftig auf Gendersprache zu verzichten. Heißt: Beim Verfassen von Mails, Briefen oder anderen Schriftstücken solle man sich stattdessen an die Vorgaben und Regeln des Rats für Rechtschreibung orientieren.

Der Antrag wurde nach einer intensiven Debatte mehrheitlich angenommen. Mit „Ja“ (13 Stimmen) hatten CDU, Freie Wähler und Christina Vesper-Münnich (SPD) votiert, zehn Nein-Stimmen kamen von der SPD und den Grünen. Die beiden anwesenden FDP-Stadtverordneten enthielten sich der Stimme.

„Uns als CDU-Fraktion ist ein bewusster Umgang mit der deutschen Sprache äußerst wichtig. Jeder soll in seinem privaten Umfeld schreiben und sprechen, wie er es möchte. In öffentlichen Einrichtungen sieht das aus unserer Sicht aber ganz anders aus“, sagte CDU-Fraktionschef Jannick Göbel. Hier müsse es eine klare und verständliche Sprache geben. Die Texte und Veröffentlichungen von Behörden müssten sachlich korrekt, eindeutig und vor allem gut lesbar sein. „Diese Prinzipien werden aber durch die Gendersprache absolut nicht gewährleistet“, so Göbel. Auch der Rat der deutschen Rechtschreibung lehne das Gendern ab.

Dem widersprach Helmut Schmidt (SPD): „Der Rat der deutschen Rechtschreibung lehnt die Gendersternchen und die verkürzte Schreibweise nicht ab. Er sagt stattdessen, dass er dies zurzeit nicht empfehle. Er werde die weitere Sprachentwicklung beobachten und insbesondere überprüfen, ob die verwendeten Zeichen zur Erfüllung der Kriterien geschlechtergerechter und sensibler Sprache geeignet sein könnten.

„Das ist auch der Kern des Ganzen: Es ist nicht so, dass Dinge vorgegeben werden und sich daraus die sich Sprache entwickelt. Die Sprache entwickelt sich und daraus entstehen dann die Regeln“, sagte Schmidt. Man brauche nur in den Duden schauen, um zu erkennen, wie viele Wörter darin zuletzt neu aufgenommen worden seien. „Diese Wörter wurden nicht erfunden, sondern sind aus dem entsprechenden Sprachgebrauch heraus entstanden. Was diese Beobachtung angeht, sagt Duden-online zum Beispiel auch, es sei zu beobachten, dass sich die Variante mit Gendersternchen in der Schreibpraxis immer weiter durchsetze“, so Schmidt.

„Wichtige Dinge werden zur Nebensache“

„Die heile Welt aus der Werbung der 50er-Jahre hat nichts mehr mit 2023 zu tun. Wir sollten uns daher auch hier weiterentwickeln und das Grundgesetz achten, nach dem alle Menschen gleich sind. Dies sollten wir auch mit der Sprache zum Ausdruck bringen“, sagte Grünen-Fraktionschef Bernd Kramer.



Jochen Rube (FDP) bezeichnete den Antrag und die Debatte als „Energieverschwendung“. „Bei Sprache geht es darum, sich am Empfänger der Nachricht zu orientieren. Wer verstanden werden will, der kann darauf verzichten, zu gendern. Eine große Mehrheit lehnt dies ja auch ab“, so Rube. Gleichzeitig könne aber derjenige, der in bestimmten Teilen der Bevölkerung, wo das Gendern verwendet werde, verstanden werden möchte, dies auch nutzen. „Es gibt einfach Dinge, die müssen nicht staatlich geregelt werden“, sagte Rube.



„Ich glaube, dass das Gendern spaltet“, betonte Kai Schumacher. Generell werde diesem Thema auch viel zu viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. „Gendern wird hervorgehoben, wichtige Dinge werden zur Nebensache oder bleiben gänzlich ungelöst. Dass ich mich heute hier mit dem Gendern auseinandersetzen muss, macht mich daher auch ein wenig betroffen“, so Schumacher.