Starke Eindrücke und viel Gesprächsstoff bei „Dworzec“

Teilen

Besondere Atmosphäre: Die polnische Gruppe des Teatr Prawdziwyas führte das Stück „Dworzec / Train Station – Bahnhof“ in der Korbacher Fußgängerzone auf. © Hans Peter Osterhold

Korbach – Das Theaterstück „Dworzec“ war ein weiterer Höhepunkt der Theaterwoche in besonderem Ambiente: Um 22 Uhr in der Tiefebene am Berndorfer Tor, im Dunkeln, mit spärlichem Licht, mit passender musikalischer Inszenierung, aber ohne Worte. Ein Stück, das nicht ohne starke Eindrücke blieb und für Gesprächsstoff im Anschluss sorgte.

„Dworzec / Train Station – Bahnhof“ spielt irgendwo auf einem Bahnhof. Die Bühne ist mit vielen Bänken bestückt, dazu eine Art schwarze Stelen als Kulissen.

Menschen laufen hin und her, alle haben Koffer dabei. Einige setzen sich auf die Bänke und sind mit sich beschäftigt: eine Frau mit Blumen, eine andere schminkt sich, ein Mann mit einem Kontrabass. Eine aufgeregte Frau läuft über die Bühne, eine andere trägt einen Stoffteddy und dann ein Baby. Jeder scheint in seiner Blase zu leben, Kommunikation findet nicht statt. Eine gespenstische Szenerie. Plötzlich eine Sirene, eine Art Explosion, Durcheinander! Die Menschen fallen um, übrig bleiben Koffer und sonstige Utensilien, verstreut auf dem Bahnhof. Ende und Schweigen.

Das Stück ist aus. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verabschieden sich. Das Publikum scheint ratlos, was ist passiert? Viele suchen das Gespräch und teilen ihre Gedanken mit anderen. Wer waren die Menschen? Jeder schien in seiner eigenen Welt unterwegs zu sein. Viele Zuschauer, darunter viele junge Leute, diskutierten und verharrten trotz frischer Temperaturen in der Fußgängerzone.

Ein Mitarbeiter des polnischen Ensembles Teatr Prawdziwy erklärt uns und einigen Zuschauern die Botschaft des Stücks in englischer Sprache: Das Theaterstück entwickelte sich aus den Ereignissen in der Ukraine. Es gab dort viele Angriffe auf Bahnhöfe, bei denen Menschen ums Leben kamen. Das Stück soll jene in Erinnerung bringen, die ihr Leben verloren haben, und das Bedauern darüber zum Ausdruck bringen. Und es soll dazu animieren, nicht nur für sich selbst zu leben, nur im eigenen Alltag gefangen zu sein, sondern auch andere Menschen im Blick zu haben.

Bei „Dworzec“ handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen dem City Theater in Zabkowice Slaskie, Polen und den Schauspielern des Teatr Prawdziwy aus dem Jahr 2022.

Von Hans Peter Osterhold