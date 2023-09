Straßenmusiker begeistern Tausende beim zweiten Hanse-Festival in Korbach

Felice & Cortes entführten ihr Publikum beim zweiten Hanse-Festival in Korbach zu einer „Reise um die Welt“, dazu gab es eine Show mit Musik und Artistik. © Karl Schilling

Zuhören, mitsingen, tanzen, schwofen: Bei der zweiten Auflage des Hanse-Festivals gaben Straßenmusiker aus aller Welt am Wochenende mehr als 100 Minikonzerte in der Korbacher Fußgängerzone.

Korbach – An sieben Spielorten präsentierten sich gut 55 Musiker in 25 Künstlergruppen oder als Solisten, tausende begeisterte Zuschauer erlebten rund 16 Stunden handgemachte und mitreißende Livemusik verschiedener Stilrichtungen. Internationale Stars waren ebenso vertreten wie regional bekannte Künstler, darunter die Flechtdorferin Viktoria Nierhaus, Mark Freier, die „Hutsbrüder“ oder die Frankenberger Punk-Rock-Band „Untertrennlich“.

Die Gastgeber der Korbacher Hanse sorgten für Gaumenfreuden, die Fachgeschäfte luden am Samstag und beim verkaufsoffenen Sonntag ein zum gemütlichen Bummeln - die Geschäfte waren gut gefüllt, die Plätze in den Cafés waren voll, die Leckereien fanden großen Absatz . In heiterer Atmosphäre genossen die Besucher die Musik und viele Angebote.

Publikum wählt beste Musiker

Das Votum des Publikums war am Ende eindeutig: Mit 1070 Stimmen wählten die Besucher des zweiten Korbacher Hanse-Festivals das mitreißende Duo Felice & Cortes zu den Siegern des bunten Straßenmusikfestivals. Sie erhielten zum krönenden Abschluss der beiden Tage voller Livemusik und Showeinlagen das Preisgeld von 1000 Euro.

Bei der Siegerehrung am Sonntag Abend auf der Bühne des Berndorfer Tores übergaben der künstlerische Leiter des Festivals, Jörg Pfeil, und sein Freund, der Komiker Martin Rudolf „Maddin“ Schneider, den Scheck.



Auf den zweiten Platz kamen mit 1003 Stimmen Viktoria Nierhaus und ihr Gitarrist. Sie erhalten 600 Euro. Und den mit 400 Euro dotierten dritten Platz sicherten sich mit 805 Stimmen die „Hutsbrüder“, die auch im vorigen Jahr diesen Rang inne hatten. Auch Goldmarie Tabea Adam und Parlamentschefin Liselotte Hiller gratulierten den drei Preisträgern.



„Hallöschen“, rief „Maddin“ Schneider dem Publikum im breiten hessischen Dialekt zu und bekannte spontan: „Isch bin ein absoluter Fan geworden von dem Straßenmusikfestival.“



Und damit stand er nicht allein da: An beiden Tagen flanierten Tausende Besucher durch die Fußgängerzone, um den Solisten oder Bands zuzuhören und mit ihnen zu feiern. Wie bei der Premiere herrschte in der Einkaufsmeile eine besondere Atomsphäre. Der Eintritt war wieder frei, allerdings baten die Musiker um eine Spende in einen Hut oder in den Gitarrenkasten. Sie wurden nicht enttäuscht. Wieder hatte Jörg Pfeil auf eine große Bandbreite an Musikern und Musikstilen geachtet.

Die Sieger des zweiten Korbacher Hanse-Festivals wurden am Sonntag Abend prämiert: Das Publikum stimmte ab, wer die Preise erhalten sollte. Das Duo Felice & Cortes gewann, gefolgt von Viktoria Nierhaus und ihrem Gitarristen sowie den „Hutsbrüdern“. Die Gastgeber gratulierten. © Karl Schilling

Positive Bilanz

Die Gastgeber, die Stadt und Korbacher Hanse, zogen am Abend eine positive Bilanz des Festivals: „Es war ein gelungenes Fest für die Innenstadt“, erklärte Bürgermeister Klaus Friedrich. Einzelhändler, Musiker und die Korbacher und ihre vielen Gäste seien hoch zufrieden. „Korbach hat wieder gezeigt, dass es feiern kann.“ Das Festival müsse auf jeden Fall wiederholt werden.



Er lobte die Mitstreiter von Waldecker Bank, Energie Waldeck-Frankenberg und WLZ und würdige den Einsatz seines Rathaus-Teams und des Bauhofes. „Wir hatten ein tolles Wochenende.“

Schon Anmeldungen für 2024

Der Magistrat habe gutes Wetter bestellt, scherzte der Hanse-Vorsitzende Jürgen Tent. „Es war eine richtig schöne Veranstaltung, so wie es sein soll.“ Stolz zeigte er sich, dass auch ein Mittelzentrum wie Korbach ein solch großes Festival stemmen könne – einige Musiker sind Auftritte in deutlich größeren Städte gewohnt. Das Fest etabliere sich in der Community der Straßenmusiker, schon jetzt gebe es Anmeldungen für das nächste Jahr.



Nicht nur dem Publikum, auch den Musikern habe das Festival gefallen, betonte das Vorstandsmitglied Ralph Hübschmann. „Das Festival war eine super Werbung für die Stadt.“



Am Ende der Siegerehrung fragte Jörg Pfeil das Publikum: „Sollen wir es noch mal machen?“ Ein lautes „Ja“ hallte durchs Loch.