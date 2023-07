Suche nach neuen Kinderarzt in Korbach beginnt von vorn

Von: Lutz Benseler

Teilen

Die Kinderarztpraxis in der Briloner Landstraße in Korbach ist ab Ende August wieder unbesetzt, Fachärztin Antoaneta Koaleva geht nach nur einem Jahr wieder. © Friso Gentsch/dpa

Nach nur einem Jahr verlässt Kinderärztin Antoaneta Koleva Korbach schon wieder. Einen Nachfolger für die Praxis in der Briloner Landstraße, die dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Stadtkrankenhauses angegliedert ist, gibt es bislang nicht.

Korbach – Kolvea hatte erst am 1. Juli 2022 ihre Arbeit in der Praxis aufgenommen. „Wir bedauern sehr, dass es uns nach dem 23. August leider nicht möglich sein wird, das ambulante Versorgungsangebot im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin aufrecht zu erhalten“, teilt Tanja Jostes, Sprecherin des Stadtkrankenhauses, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Frau Koleva möchte sich beruflich nochmals verändern und Stand heute haben wir trotz großer Anstrengungen noch keinen Nachfolger für die Kinderarztpraxis finden können.“ Die schwierige Suche nach einem neuen Kinderarzt beginnt damit von vorne.

Lange hatte zuvor Kinderarzt Dr. Hans-Friedrich Kobel nach einem Nachfolger gesucht, erst im vergangenen Jahr war eine Lösung gefunden worden: Um die medizinische Versorgung der kleinen Patienten aufrecht erhalten zu können und eine Schließung zu vermeiden, wurde die Praxis Teil des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), einer Tochtergesellschaft des Korbacher Stadtkrankenhauses. Kobels ehemalige Mitarbeiter wurden mit ins MVZ übernommen.

Der Weggang von Koleva ist ein herber Rückschlag, denn die Lage ist unverändert schwierig. Jostes erklärt: „Der Fachärztemangel im ländlichen Raum beschäftigt Krankenhäuser, Arztpraxen und Politiker im Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht erst seit heute. Gelingt es uns in den Krankenhäusern aktuell noch ganz gut, immer wieder neue Fachkräfte zu generieren, beobachten wir die Entwicklung in den Arztpraxen des ländlichen Raums durchaus besorgt.“ Immer häufiger fänden niedergelassene Ärzte zum Renteneintritt keine Nachfolger für ihren Praxisbetrieb, immer mehr Praxen müssten schließen.

Ein Lösungsweg sind die Medizinischen Versorgungszentren. Das Stadtkrankenhaus Korbach gründete 2015 als hundertprozentige Tochter die MVZ Korbach gGmbH für den ambulanten Bereich. „Hier arbeiten nicht nur Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen Hand in Hand, inzwischen konnten auch acht Arztpraxen in das MVZ aufgenommen und damit die gesundheitliche Versorgung der Region gesichert werden“, sagt Jostes. So zuletzt auch vor einem Jahr mit der Kinderarztpraxis in der Briloner Landstraße geschehen. Ob das MVZ für einen anderen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin attraktiv ist, muss sich nun zeigen.

Was die Situation erschwert: „Anders als bei den weiteren Arztpraxen des MVZ unterhält das Stadtkrankenhaus keine eigene Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin im stationären Bereich, von der man Ärzte teilweise für den ambulanten Bereich der Arztpraxis gewinnen könnte. In den weiteren Praxen des MVZ ist dies anders gelagert“, erklärt Jostes.

So arbeiten beispielsweise in der Arztpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie nach der Übernahme in das MVZ neben Dr. Thilo Walter drei weitere Fachärzte. Ähnlich ist die Situation in der Praxis für Kardiologie und Gastroenterologie, in der ebenfalls vier Fachärzte ihren Dienst teilweise im stationären Krankenhausbetrieb und zum Teil in der ambulanten Praxis verrichten. „Bei der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin haben wir leider kein ärztliches Personal, das hier aushelfen könnte“, so Jostes.

Fachärztemangel Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung sind immer weniger Mediziner bereit, sich als Vertragsarzt vor allem in ländlichen Gebieten niederzulassen. Budgetierung, zunehmende Bürokratisierung und eine schwache Infrastruktur auf dem Land sind nur einige der Gründe. Die Situation wird sich künftig aufgrund des demografischen Wandels und Fachkräftemangels noch weiter verschärfen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind in Hessen jetzt bereits 500 Arztsitze nicht besetzt. Bei Kinderärzten weist der Landkreis mit elf Ärzten und sieben Praxen aktuell noch einen Versorgungsgrad von 110,7 Prozent auf. In Korbach gibt es im Moment noch zwei Praxen mit insgesamt drei Ärztinnen.