Tabea Adam ist die neue Goldmarie von Korbach

Korbach. Korbach sympathisch nach außen tragen, das ist die Aufgabe der „Goldmarie“: Lehramtsstudentin Tabea Adam (23) will sie in den nächsten Jahren erfüllen.

Friseurtermin, ein Kleid aussuchen und ein Video für Facebook drehen: Schon bevor Tabea Adam überhaupt offiziell ihr Amt angetreten hatte, standen die ersten Termine an. Noch ist alles Neuland für die neue Goldmarie. „Für das Video habe ich bestimmt 30 Anläufe gebraucht“, lacht Tabea. Nur für ihr strahlendes Lächeln braucht sie kein Training: Das huscht der 23-Jährigen einfach so und ganz ungekünstelt über die Lippen.

Korbach zu repräsentieren, sollte ihr nicht schwer fallen: „Ich bin hier aufgewachsen, meine Familie und meine Freunde leben hier“, sagt Tabea. Acht Jahre spielte sie Fußball im TSV. Auch heute noch macht sie viel Sport: „Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge auf dem Fahrradweg nach Meineringhausen oder auf der Finnenbahn am Waldecker Berg.“ Ansonsten liest sie gerne oder geht mit Freunden aus. „Ich bin aber nicht so der Disco-Typ, ich gehe lieber auf eine Kirmes feiern“, verrät Tabea Adam. Da wundert es nicht: Ihr Freund ist aus Berndorf und bei den Kirmesburschen aktiv.

Ihr Abitur machte sie 2016 am Beruflichen Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft. Nach einem kurzen BWL-Abstecher in Paderborn studiert sie nun Deutsch und Ethik auf Lehramt in Marburg. Ihr Ziel: Lehrerin am Gymnasium. „Alte Landesschule wäre natürlich toll“, sagt sie. Denn: „Ich bin ein total heimatverbundener Mensch, ich möchte nicht nach Frankfurt oder so gehen.“ Eine erste Ahnung davon, dass das Amt der Goldmarie auch etwas für sie sein könnte, ereilte Tabea Adam beim Hessentag: „Ich habe Lisa-Marie gesehen und fand cool, was sie da macht.“ Tabeas Vorgängerin war es schließlich auch, die ihr Mut machte, sich als Goldmarie zu bewerben. „Du kannst das doch auch, mach das doch“, habe sie gesagt.

Mit Lisa-Marie Fritzsche ist Tabea Adam auch privat befreundet. Gute Tipps für das neue Amt bekommt sie daher aus erster Hand, auch in Sachen Mode: „Wir haben zusammen zwei Kleider für mich ausgesucht, eins für die Eröffnung des Altstadt-Kulturfestes und eins für die Sportlerehrung“, sagt die 23-Jährige. Lisa-Marie Fritzsche wird ihr auch das Goldene Buch überreichen. Was sich zwischen den beiden glänzenden Einbanddeckeln verbirgt, bleibt aber das Geheimnis der Goldmarien: Nur sie dürfen lesen, was ihre Vorgängerinnen darin hinterlassen haben – Erlebnisse, Gefühle und auch gute Ratschläge.

Viele Termine werden nun auf sie zukommen, bei denen sie Korbach repräsentieren muss, das ist Tabea Adam bewusst. Sie sieht es entspannt: „Feste wie das Altstadt-Kulturfest oder der Mittelalterliche Markt sind keine Pflichtveranstaltungen für mich, da wäre ich sowieso gewesen.“

20 Jahre Korbacher Goldmarie

Die Goldmarie trat erstmals 1999 auf die Bühne des Korbacher Geschehens. Entwickelt in Zusammenarbeit von Stadt und Korbacher Hanse soll sie als Repräsentantin für all die positiven Details Korbachs stehen. Bisher waren in Amt und Würden: