Zeugen gesucht: Sonnenbrille aus Auto in Korbach geklaut

Die Polizei ermittelt wegen eines Autoaufbruchs in Korbach. © Friso Gentsch/dpa

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Donnerstag, 22. Juni, auf Freitag, 23. Juni, eine Sonnenbrille aus einem Auto in der Grabenstraße in Korbach.

Korbach – Der Autobesitzer wurde gegen 0.20 Uhr wach, da er Geräusche aus Richtung seines in der Grabenstraße parkenden Autos gehört hatte.

Als er aus dem Fenster sah, konnte er Licht und Bewegung in seinem Auto erkennen. Kurz darauf sah er, wie sich ein Mann über den Hof eines Nachbargrundstückes zu Fuß vom Tatort entfernte.

Auto aufgebrochen: Beschreibung des Täters

Der Täter hatte das Auto geöffnet und eine Sonnenbrille im Wert von zehn Euro entwendet. Die sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 1,75 Meter groß, dunkler Teint, Rastalocken, bekleidet mit schwarzer Hose und gelber Jacke.



Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05631/9710. (red)