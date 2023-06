Team Goldhausen II hat Leistungsübungen der Feuerwehren gewonnen

Teilen

Im praktischen Teil der Leistungsübungen mussten die Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis verschiedene Aufgaben meistern. © Uwe Walter

Der Kreisentscheid für die Hessischen Feuerwehrleistungsübungen mit insgesamt 31 Teams von Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis fand am vergangenen Sonntag auf dem Hauerparkplatz in Korbach statt.

Korbach – Den Kreistitel sicherte sich das Team Goldhausen II vor Edertal-Mehlen, Team Goldhausen I und Diemelstadt-Helmighausen. Diese vier Teams vertreten den Landkreis Waldeck-Frankenberg am 15. Juli in Mainhardt-Frieda beim Bezirksentscheid. Der Landesentscheid findet dann im Herbst wieder in Korbach statt.



Das Schiedsrichter-Team wurde von Feuerwehrkammeraden und Feuerwehrkameradinnen aus den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder sowie Marburg-Biedenkopf gestellt. Besonders die Leistung des Teams Goldhausen II ist hervorzuheben, da es genau 100 Prozent Leistungsquote erreicht hat. Das veranlasste Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick bei der Siegerehrung seine Schirrmütze aus Respekt vor der Leistung zu ziehen.

Beginn der Übungen war bereits um 8 Uhr morgens, In der Sporthalle auf der Hauer musste der theoretische Teil mit der Beantwortung von Fachfragen absolviert werden. Im Praxistei, der dem alltäglichen Einsatzgeschehen nachempfunden war, wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus simuliert. Die Feuerleute mussten das Feuer löschen und eine vermisste Person bergen.



Kreisbrandinspektor dankt allen Mannschaften

Gerhard Biederbick dankte allen Mannschaften, die mitgemacht haben und erklärte, dass es nicht schöneres gebe, als auf der Hauer Gast zu sein. Worte des Dankes hatte der Kreisbrandinspektor auch für die ausrichtende Korbacher Feuerwehr übrig, die bereits seit 5 Uhr früh den Parcours aufgebaut hatte.



Der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese, der auch für die Feuerwehren des Landkreis zuständig ist, blickte auf seine Zeit bei der Feuerwehr zurück und erzählte von den Wettkämpfen, die er in den Mannschaften von Gembeck und Twistetal selber mit erlebt hatte.



Auch für Frese war es ein besonderes Anliegen, die Ehrungen vorzunehmen, da viele Teammitglieder für die Wettkampfteilnahme ihre Freizeit geopfert hätten. Zudem hofft der Erste Kreisbeigeordnete, dass die Delle, die die Corona-Pandemie geschlagen hat, langsam wieder aufgefangen wird. (Uwe Walter)

Bilder von den Leistungsübungen der Feuerwehren Fotostrecke ansehen