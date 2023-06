Tiger-Piloten üben gemeinsam mit Flugzeugen über Korbach

Von: Daniel Seeger

Der Kampfhubschrauber Tiger hat in der Bundeswehr nach 2038 keine Zukunft mehr. © Daniel Seeger

Eine spezielle Übung absolvieren Piloten des Kampfhubschrauberregiments 36 „Kurhessen“ aus Fritzlar in dieser Woche - auch über Korbach.

Korbach - Wie die Bundeswehr mitteilt, werden die Piloten am Dienstag und am Donnerstag jeweils ganztägig trainieren, wie man sich verhält, wenn andere Luftfahrzeuge ebenfalls in Bodennähe unterwegs sind. Dazu werden bis zu vier Kampfhubschrauber vom Typ Tiger sowie zwei kleinere Schulflugzeuge vom Typ Pilatus PC-9 unterwegs sein.

Laut Mitteilung der Bundeswehr kann nur eine grobe Einschränkung des Übungsgebietes vorgenommen werden. Die Übung wird voraussichtlich in den Bereichen Wolfhagen, Korbach, Waldeck, Mühlhausen, Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde und Dingelstädt stattfinden.

Teilweise werden die Maschinen in sehr niedrigen Höhen unterwegs sein. Lärmbeschwerden können an das Bürgertelefon unter 0800/8620730 gerichtet werden. (Daniel Seeger)