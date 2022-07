Tippspiel für Fußball-Bundesliga wird fortgesetzt: Goodbye Grillparty - hallo Dorfalm

Ergebnisorientiert arbeiten: Den Ausgang von Fußballspielen vorhersagen ist nicht nur Glückssache. Das WLZ-Tippspiel geht in die nächste Saison und hofft auf viele Mitspieler. © rsm

Es reicht langsam mit dem Vorbereiten auf die neue Bundesliga-Saison und es wird Zeit, dass Tore wieder schön vorbereitet werden. Noch neunmal Schlafen, dann geht es am 5. August wieder los, gleich mit dem Knaller Eintracht Frankfurt gegen die Bayern aus München mit Mané und Sané.

Korbach – Und, wie lautet der Tipp für dieses Spiel? Ganz schwere Kost, gleich am Anfang. Und eins sei gesagt: Viel leichter wird es auch nicht mehr bei unserem Tippspiel, das wir auch in der kommenden Saison wieder für die Leserinnen und Leser der Waldeckischen Landeszeitung anbieten.

Tippen kann unglaublich anstrengend sein und wir sagen es allen schon im Voraus: Dieses Spiel ist nur sehr schwer zu gewinnen. Doch eine oder einer schafft es erstaunlicherweise immer wieder. Titelverteidiger ist Jürgen Wagner aus Volkmarsen, aber seine Gewinnchancen stehen diesmal schlecht, denn bislang hat noch keiner den Sieg zweimal davongetragen.

Der beste Tipper der Saison gewinnt einen 300-Euro-Einkaufsgutschein der Firma Intersport Kettschau, der Zweite erhält einen 200-Euro-Einkaufsgutschein der Firma Obi und der Bronzeplatz ist mit einem 100-Euro-Einkaufsgutschein von Intersport Kettschau dotiert. Preise werden bis zum 15. Platz vergeben, darunter sind auch einige 40-Euro-Einkaufsgutscheine des Lebensmittelmarktes Edeka Selbmann in Korbach. Schon seit Jahren halten uns diese vier Hauptsponsoren für das Tippspiel die Treue.

Genau wie im Fußball wird auch bei unserem Spiel die Teamleistung belohnt. Nur der Preis hat sich in dieser Saison geändert. Wir tauschen die Grillparty gegen einen geselligen Abend in der Dorfalm in Willingen – ebenfalls im Wert von 200 Euro. Ansonsten bleibt bei diesem Spiel alles beim Alten. Der Punktbeste des Spieltags erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro.

Tipps per Computer sind ungültig

Wer allein das Ergebnis vom „Match of the day“ auf die Torzahl genau tippt, gewinnt einen Gutschein (10 Euro) des Korbacher Kinos CineK, sind es mehrere Tipper, entscheidet das Los.

Wer keinen persönlichen Tipp abgibt und nur den Computer für sich arbeiten lässt, wird als Gewinner ausgeschlossen. Das gilt auch für Mitspieler, die nur unter ihrem Benutzernamen spielen und ihren Namen, Adresse und Telefonnummer nicht angeben.

Neue Spieler müssen sich vorher mit einem Benutzernamen und einem Passwort auf der WLZ-Seite (https://bundesligatippspiel.wlz-online.de/) anmelden. Einige Mitspieler würden es begrüßen, wenn als Benutzername der richtige Vor- und Nachname gewählt würde, damit die Anonymität weichen und man so im Alltag besser über die jeweiligen Tipps ins Gespräch kommen könnte. Eigentlich eine gute Idee. rsm