Zwei Autos stoßen bei Korbach zusammen: Mann getötet, Frau schwer verletzt

Korbach/Meineringhausen. Ein schwerer Unfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 251 bei Korbach ereignet. Ein Mann kam dabei ums Leben, eine Taxifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall trug sich auf der B251 zwischen der Abfahrt der B252 aus Korbach in Richtung Meineringhausen zu. Ersten Angaben zufolge hatte ein Autofahrer aus Richtung Korbach kommend mit seinem Honda in einer Rechtskurve ein anderes Fahrzeug überholt und kollidierte anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Taxi aus Kassel. Dabei wurden beide Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Während für den Honda-Fahrer jede Hilfe zu spät kam, konnten die Einsatzkräfte die Taxifahrerin schließlich befreien.

Nach Angaben von Stadtbrandinspektor Friedhelm Schmidt, der auch gleichzeitig den Einsatz leitete, waren die Wehren aus Korbach und Meineringhausen mit 31 Einsatzkräften vor Ort. Die Wehren sperrten die Straße zur B252 ab und leiteten den Verkehr über Strothe um. Gleichzeitig wurde der Landeplatz direkt auf der Fahrbahn der B251, nur wenige Meter vom Unfallort für die Landung des Hubschraubers vorbereitet. Die Taxifahrerin kam damit in ein Kasseler Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, ein grauer Honda und der neunsitzige Renault Trafic eines Kasseler Taxiunternehmens, erlitten Totalschaden. Die Bundesstraße 251 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Durch den Unfall wurde ein Zaun auf einer Länge von zehn Meter zerstört, die Schafe auf einer Weide mussten am Ausbrechen gehindert werden. (112magazin/rpp)