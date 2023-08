Projekt Stadtgrün: Umbau im Herrschaftlichen Hagen in Korbach startet am 14. August

Teilen

Projekt Stadtgrün: Die Bauarbeiten im herrschaftlichen Hagen in Korbach beginnen am Montag, 14. August. © Lutz Benseler

Das Projekt „Zukunft Stadtgrün“ in Korbach geht in die nächste Etappe: Am Montag, 14. Augst, beginnen die Bauarbeiten im Abschnitt vom Totenhagen bis zur Fußgängerzone. Parallel wird in der Laake bereits am Spiel-, Erlebnis- und Erholungspark gebaut.

Der Abschnitt vom Totenhagen bis zur Fußgängerzone ist einer der Schwerpunkte bei der Neugestaltung des Korbacher Grüngürtels in diesem Jahr. Begonnen wird mit Kanalarbeiten am Berndorfer Torplatz sowie Wegearbeiten vom Herrschaftlichen Hagen am Wollweberturm bis zur Lengefelder Straße. „Während der Bauarbeiten wird der Herrschaftliche Hagen zeitweise voll gesperrt sein“, informiert Bauamtsleiter Stefan Bublak.



Die Pläne des Landschaftsarchitekten sehen hier unter anderem Obstbaumwiesen, Blumenwiese, Sitz- und Spielgelegenheiten sowie Ruheoasen vor. An der Hagenstraße soll die Stadtmauer freigelegt und illuminiert werden, am Übergang zur Fußgängerzone wird ein Wassertisch aufgebaut. Am Wollweberturm werden die Flächen entsiegelt und renaturiert. Der Bereich wird dann nicht mehr befahrbar sein, stattdessen sind dort Wiesenflächen geplant. Ein neuer Parkplatz entsteht vor dem Restaurant.



Projekt Stadtgrün: Historischen Grabflächen hervorheben

Ziel ist, den historischen Charakter des Totenhagens zu erhalten und die historischen Grabflächen hervorzuheben. Die Eingangsbereiche an der Schulstraße und der Lengefelder Straße werden umgestaltet. Unter dem Motto „Friedhöfe erzählen Geschichte“ bereiten Stadtmarketing und Stadtarchiv außerdem eine digitale App vor mit Informationen über Gräber bedeutender Persönlichkeiten.



Zudem sollen in den Rundweg stellenweise neue Beleuchtung, Wegematerial, Sitzmöbel, Abfallbehälter und Fahrradabstellbügel integriert werden. Im bereits zu einem großen Teil umgestalteten Herrschaftlichen Hagen sollen unter anderem noch drei kleine Plätze mit Sitzgelegenheiten und Bewegungsspielen für ältere Menschen entstehen.



In der Laake in Korbach entsteht ein neuer Spielplatz, außerdem wird eine Retentionsfläche angelegt. © Lutz Benseler

In der Laake wird schon gebaut. „Die Erdarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, mit dem Wegebau haben wir angefangen“, sagt Bublak. Auch die Renaturierung des Grabens in der Laake hat begonnen, die Rohre werden freigelegt und ausgebaut. Eine Retentionsfläche entsteht, wo das Wasser nach starkem Regen versickern kann.



Der Erdhügel ist für den Einbau der Spielgeräte vorbereitet. Die alte Hanse liefert hier die Idee: Ein Geflecht aus Netztunneln, Kletterseilen, Hängebrücken und anderen Kletterseilelementen mit Einsteigen symbolisiert die weitreichende Verbindung der früheren Hanse. Das Ende der „Netzreise“ bildet ein Turm auf dem Hügel mit einer langen Rutsche. „Die Seilfabrik ist beauftragt und wird in etwa sechs Wochen fertig sein“, sagt Bublak.



Projekt Stadtgrün: Spiel- und Sportangebote in der Laake

Zusätzliche Spiel- und Sportangebote sollen sich in der Ebene davor verteilen. Ein Trampolinparcours und ein Basketballkorb sowie eine große Rasenfläche für verschiedene Ballspielarten und überhohe Schaukeln sind vorwiegend für ältere Kinder bis 14 Jahren gedacht.



Ein langes Dach – die „Spielbude“ – soll sich über einen Platz spannen. Gedacht ist die Fläche als Treffpunkt. Dort sind unter anderem Tischtennisplatten aufgebaut und eine lange Bank mit Tisch, die zum Picknicken einlädt. Das Dach ist eine Stahl-Holzkonstruktion und wird begrünt und bietet den Besuchern Schutz bei Regenschauern.



Für die kleineren Kinder hält ein separater Bereich Spielmöglichkeiten parat. Auch hier reisen die Kinder auf den Spuren der Hanse durch eine Spiellandschaft mit Stegen, Röhren über Berg und Tal. Eine Rutsche und eine Kleinkinderschaukel werden integriert. Der Bereich ist mit Hecken, einem Zaun und einer schattenspendenden Pergola eingegrenzt. Ein Törchen schließt das Areal ab. Den Eltern werden Sitzgelegenheiten unter der Pergola und im Spielbereich geboten. Fertig sein wird der neue Spiel-, Erlebnis- und Erholungspark mit der Bepflanzung im nächsten Frühjahr.



Weitere Informationen zu den Planungen stellt die Stadt unter www.korbach.de/Die-Stadt/Aktuelles-Infos/Zukunft-Stadtgrün bereit. (Lutz Benseler)