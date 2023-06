Unbekannter beschädigt Werkstatt in Korbach

Von: Lutz Benseler

Ein unbekannter Täter hat eine Werkstatthalle in der Briloner Landstraße in Korbach beschädigt. (Symbolbild) © Carsten Rehder /dpa

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (07.06.2023) gegen 6.45 Uhr eine Werkstatthalle in der Briloner Landstraße in Korbach beschädigt.

Korbach - Er schlug nach Angaben der Polizei Korbach mit einem unbekannten Gegenstand gegen mehrere Plexiglasscheiben und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. (red)