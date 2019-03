Unfall nahe Korbach: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Freitagabend auf der Landesstraße zwischen Eppe und Hillershausen im Kreis Waldeck-Frankenberg zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Diemelsee gegen 21.40 Uhr mit seinem Renault auf der Landesstraße zwischen Hillershausen und Eppe. Zum gleichen Zeitraum näherte sich ein mit zwei Personen besetzter Seat aus Richtung Eppe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 28-jährige Flechtdorfer mit seinem Renault auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Seat. Dabei wurde der Seat zur Seite geschleudert und kam mit dem Heck auf der Leitplanke zum Stehen.

Zeugen informierten die Leitstelle über den Unfall, die eine Polizeistreife aus Korbach, zwei Rettungswagen und einen Notarzt zur Unfallstelle beorderte. Nach der medizinischen Erstversorgung kamen der aus Medebach stammende 18-jährige Fahrer des Seats und seine aus Eppe stammende 15-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen ins Korbacher Krankenhaus. Der zweite Rettungswagen transportierte den 28-jährigen Diemelseer in die Klinik nach Frankenberg.

Sowohl an dem Seat als auch am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je 5000 Euro. Mit dem Schaden an der Leitplanke summiert sich der Gesamtschaden auf 11.500 Euro. Ein Bergungsteam aus Korbach schleppte beide Autos ab.

(112-magazin.de/mak)