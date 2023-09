Unfallflucht: Auto auf Parkplatz in Korbach beschädigt

Ein Unbekannter ist am Montag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich in der vergangenen Woche in Korbach ereignete.

Korbach – Die Geschädigte hatte ihren orangen VW Polo am Mittwoch, 30. August, zwischen 15 und 16 Uhr in der 1. oder 2. Ebene des Parkhauses in der Flechtdorfer Straße in Korbach geparkt.

Am Donnerstag, 31. August, stellte die Frau ihr Auto zw. 8.15 und 10 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Korbach ab. Auf einem dieser beiden Parkplätze muss der Polo durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf der linken Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt worden sein.

Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 1500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt fort, ohne die nötigen Maßnahmen als Unfallbeteiligte getroffen zu haben.

Die Polizei Korbach bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05631/971-0. (red)