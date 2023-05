Viele Besucher beim ökumenischen Fest „Kirche bewegt“ in Korbach

Teilen

Biblische Geschichten lebendig machte die Erzählwerkstatt Bibel, hier mit Astrid Lessing (links). © Wilhelm Figge

Stille Gärten, intensive Erzählungen, begeisterte Instrumententests: Beim Fest „Kirche bewegt“ gab es viele Möglichkeiten, gemeinsam Pfingsten zu feiern.

Korbach – Mehrere Dutzend Paar Schuhe stehen vor dem Zelt inmitten des Fests „Kirche bewegt“ an der Markuskirche. Durch einen Spalt dringt die Stimme des Erzählers nach draußen: Er spricht von tosendem Lärm, der über in Jerusalem versammelten Menschen kam – und schmeißt einen Föhn an. Er berichtet, wie Menschen aus verschiedenen Ländern durcheinandersprachen – Muttersprachler aus dem Nahen Osten stimmen ein. Doch dann übersetzen sie und alle verstehen, was gesagt wurde: Es ist die Geschichte von Pfingsten – als der Heilige Geist in die Menschen gefahren sein soll, sie einander verstehen und eine Gemeinschaft zwischen ihnen entstehen ließ.

Diesen „Geburtstag der Kirche“ feiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Korbach alle drei Jahre mit einem gemeinsamen Fest – evangelische und katholische Gemeinde, Baptisten und SELK, und viele Gäste kommen zusammen. Der ökumenische Freiluft-Gottesdienst mit den Pfarrerinnen Christel Wagner und Manuela Wolske war gut besucht. Ihn begleitete die Band „CrosSing“, in der für die Tafel gedachten Kollekte kamen mehr als 500 Euro zusammen, berichtet Chrstel Wagner, Pfarrerin in der diesjährigen Gastgeberkirche.

Reichlich Spielgelegenheiten im Freien boten sich Kindern wie Silas und Alira. © Wilhelm Figge

Es gab sowohl laute als auch leise Stellen, an denen die Besucher miteinander Zeit verbrachten. Der Kindergarten Arche Noah und die katholische Jugend hatten Spielstationen aufgestellt: Mädchen und Jugend kletterten, spielten Ball, ließen Seifenblasen fliegen, absolvierten Parcours-Strecken oder sausten in Kisten eine Rollrutsche hinab. Es wurden Spenden für eine Fahrt zum Weltjugendtag gesammelt. Der Korbacher Posaunenchor ließ ebenso wie die Singschule kleine und große Interessierte Instrumente ausprobieren – und entdeckte Talente, die gerne wiederkommen möchten.

Viele Kuchenspenden aus den Gemeinden ermöglichten genüssliche Momente in der Kirche. Draußen warteten Gegrilltes und kühle Getränke. Auch für Gespräche war reichlich Zeit, etwa am Stand des Ambulanten Hospizdienstes, an dem sich viele Gäste über Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und Möglichkeiten zur Unterstützung Betroffener informierten. Das Diakonische Werk stellte seine Arbeit vor, das Team des Weltladens hatte nicht nur eine Auswahl seines Sortiments dabei, sondern klärte auch über das Lieferkettengesetz auf und forderte, bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen weltweit nicht nur zu reden, sondern zu handeln.

Das Team der Erzählwerkstatt der katholischen Gemeinde trug im gemütlichen Zelt insgesamt fünf Geschichten vor. Selbstständig auf eine kleine Entdeckungstour gehen konnten die Besucher im Bibelgarten: Verschiedene Stationen regten zum Innehalten an, am Ende konnten die Gäste sich einen „Segen to go“ abholen. An gleicher Stelle konnte auch bei meditativen Tänzen entspannt werden. (wf)

Fotos vom ökumenischen Fest „Kirche bewegt“ Fotostrecke ansehen