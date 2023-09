Wegbereiter des Impressionismus: Ausstellung im Korbacher Museum zeigt besondere Werke

Von: Lutz Benseler

Wegbereiter des Impressionismus: Eine Ausstellung in Korbach zeigt französische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. © Stiftung Kunstsammlung Professor Dr. Reimund Seidelmann

Unter dem Titel „Französische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts – Zwischen Tradition und Neuerung – Die Wegbereiter des Impressionismus“ werden herausragende Werke einer bedeutenden kunstgeschichtlichen Epoche im Wolfgang-Bonhage-Museum Korbach gezeigt.

Korbach – Der Kunstverein Hansestadt Korbach präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt und der „Stiftung Kunstsammlung Professor Dr. Reimund Seidelmann“ diese außergewöhnliche Ausstellung.

Mit einer Charity-Vernissage am 27. September, um 19 Uhr, im Wolfgang-Bonhage-Museum wird die Ausstellung eröffnet, zu sehen ist sie bis zum 7. Januar 2024. Die Werke aus dem Bestand der „Stiftung Kunstsammlung Professor Dr. Reimund Seidelmann“ versprechen nicht nur einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der französischen Landschaftsmalerei, sondern auch eine Reise durch die künstlerische Revolution, die den Weg zum Impressionismus geebnet hat. Die „Schule von Barbizon“, zu der Künstler wie Jean-Baptiste Corot, Théodore Rousseau, Jules Dupré und andere gehörten, spielt eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung.

Diese rebellischen Maler fanden sich in Barbizon, einem kleinen Dorf südlich von Paris, zusammen, um die Natur so darzustellen, wie sie sie sahen, ohne die Konventionen der historischen Malerei. Ihre Werke, die als „plein-air“ und „paysage intime“ bekannt sind, prägten später maßgeblich den Impressionismus und den Postimpressionismus.

Obwohl sie anfangs wenig Anerkennung fanden und die Landschaftsmalerei in der konservativen Kunstwelt verpönt war, kämpften diese Künstler für ihre Vision. Schließlich wurden sie Teil des renommierten „Salon“ und sogar Mitglieder der Jury, und ihre Werke erlangten die Anerkennung, die sie verdienten.

Die Ausstellung in Korbach ist auch eine Wohltätigkeitsveranstaltung unter dem Motto „Kunst hilft Kultur“. Ein hochwertiger, als Bildband herausgegebener Kunstkatalog, unterstützt vom Rotary Club Korbach-Bad Arolsen, ist gegen eine Spende zu erwerben. Der Erlös wird der Aktion Deutschland Hilft zur Unterstützung von Künstlern und kulturellen Einrichtungen in der Ukraine zugutekommen, teilt der Kunstverein Koirbach mit.

Die Sammlung der Stiftung Kunstsammlung Professor Dr. Reimund Seidelmann ist ein wahrer Schatz von mehr als 400 Gemälden sowie zahlreichen Objekten aus dem Bereich der chinesischen Kunst. Sie zeichnet sich durch ihre klare Systematik und außergewöhnliche Qualität aus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts und der „Schule von Barbizon“. (lb/red)