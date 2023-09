Weinkönigin Lara Brand präsentiert sich beim Festzug in Nieder-Ense

Zum 29. Enser Weinfest hatten die „Brandhölzer“ am vergangenen Wochenende eingeladen. Ein Hauch von Oktoberfeststimmung lag in dem Korbacher Ortsteil in der Luft.

Korbach-Niederense – Am Samstagabend begann das Fest mit der Tanzparty, bei der die Band „Misson2 Party“ aus Gießen aufspielte. Der Höhepunkt war aber die Wahl der neuen Enser Weinkönigin Lara Brand, die Marie Hochbein ablöste.

Die Jury bestand aus Mitgliedern der „Brandhölzer“ sowie der Band. Um Enser Weinkönigin werden zu können, mussten die fünf Anwärterinnen zunächst ihre musikalische Ader zeigen, indem sie ein vorgegebenes Lied vortragen mussten, anschließend musste ein Gedicht verfasst werden, in dem die Wörter Wein, Nieder-Ense, Brandhölzer und „Misson2Party“ vorkommen. Hierfür hatten die jungen Damen dann zwanzig Minuten Zeit, bevor es in der letzten Runde galt, Fragen rund um das Thema Wein und Allgemeinwissen zu beantworten.



Neben der guten Unterhaltung durch die Partyband, die in ihrem Repertoire Songs von Queen über Melissa Etheridge bis Spider Murphy Gang hatte, gab es auch gute Weine aus der Pfalz. Jung und Alt schwangen das Tanzbein bis in den frühen Morgen.



Der Sonntag begann gegen 10 Uhr mit dem Festzug durch Nieder-Ense, an dem neben der neuen Weinkönigin, den Aartal-Musikanten und dem Fanfarenzug Ittertal auch die Pioniere der Schützengilde Korbach, der Kindergarten Immighausen, die SSG Ense-Nordenbeck und diverse Oldtimer-Trecker teilnahmen. Die Kanonengruppe Ittertal böllerte den Festsonntag an. Zu Partymusik von dem DJ „Schnüffel“ und mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Festsonntag aus. (Uwe Walter)

