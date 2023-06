Werksschließungen bei Contitech: Fertigung geht zum Teil nach Korbach

Von: Lutz Benseler

Schlauchproduktion bei Contitech in Korbach: Teile der Fertigung von Silikon- und Formschläuchen werden aus Northeim in das Korbacher Werk verlegt. © Contitech/pr

Große Veränderungen bei Contitech: Der Standort Oedelsheim (Landkreis Kassel) wird geschlossen, der Standort Hann. Münden soll anders als ursprünglich geplant doch bestehen bleiben. Die Schlauchfertigung im Northeimer Werk wird außerdem wie bereits angekündigt zum Jahresende 2024 eingestellt.

Korbach/Northeim – Das hat der Continental-Konzern am Donnerstag bekannt gegeben. Wir erläutern, was das für den Standort Korbach bedeutet.

„Aufgrund der erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur beim Erhalt von Oedelsheim ist die Fortführung des 25 Kilometer entfernten Hann. Münden wirtschaftlicher“, hieß es aus dem Konzern. In Hann. Münden sind 560 Mitarbeiter beschäftigt, in Oedelsheim 190.

Es bleibt außerdem bei der bereits vor einem Jahr angekündigten Schließung des südniedersächsischen Standorts Northeim für die Schlauchproduktion. Dort bleiben nur die Produktion von Transportbandsystemen, Elastomer-Beschichtungen, Präzisionsdichtungen und Formteilen für Bremse, Lenkung und Achsen erhalten, die von den übrigen drei Contitech-Gesellschaften am Standort produziert werden.

Im thüringischen Waltershausen soll unterdessen die Produktion von Klimaschlauch-Meterware erhalten bleiben. Alle Mitarbeiter an den Standorten würden regelmäßig über den weiteren Stand der Verhandlungen informiert. Auf Basis des bereits im März 2022 verabschiedeten Rahmensozialplans fänden seit einigen Monaten konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen statt, hieß es weiter. „Zu den Mitarbeiterzahlen an den betroffenen Standorten können wir aktuell nichts sagen, da die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch laufen“, teilt der Konzern mit. Hintergrund für die Umstrukturierungen sind nach Angaben des Konzerns Überkapazitäten bei Gummischläuchen für Verbrennermotoren.

Die Auswirkungen für Korbach: Die Fertigung von Silikonschläuchen wird bis Ende 2024 von Northeim nach Hann. Münden und teilweise nach Korbach verlagert. „Darüber hinaus halten wir die Fertigung von Formschläuchen entgegen dem verkündeten Konzept aus dem vergangenen Jahr teilweise in Korbach und bringen die Formschlauchfertigung aus Northeim teilweise nach Korbach“, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Contitech-Standort Korbach hat sich schon im vergangenen Jahr auf den Transformationsprozess im Automobilschlauch-Geschäft vorbereitet und große Freiflächen für neue Maschinen geschaffen, sodass sukzessive Produktionsaufträge nach Korbach kommen und die neuen Maschinen in die Produktion integriert werden können.

Ab Oktober 2021 waren zudem Produktionslinien für Industrieschläuche von Oedelsheim nach Korbach verlegt worden. Dieser Prozess sei Anfang 2022 abgeschlossen worden, so der Konzernsprecher. Und Contitech investiert auch weiter im Bereich Industrieschläuche in das Korbacher Werk: Bis Ende des Jahres entsteht eine neue, mehr als 100 Meter lange Fertigungslinie, die voll vernetzt und automatisiert arbeiten wird.